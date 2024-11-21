俄烏情勢升溫 陸使館提醒中國公民做好必要撤離準備

俄烏戰爭19日屆滿1000天，大陸駐烏克蘭大使館20日在微信公眾號發布「關於提醒在烏中國公民注意安全的通知」指出，烏克蘭當前全境處於戰時狀態，安全形勢嚴峻，請大陸公民暫勿來烏。請自願在烏境內停留的中國公民務必提高安全意識。

文中指出，烏克蘭當前全境處於戰時狀態，安全形勢嚴峻。近日頻繁響起防空警報，空襲等安全風險升高。請大陸公民暫勿來烏。請自願在烏境內停留的中國公民務必提高安全意識，高度關注烏安全提醒，做好安全防範及必要撤離準備，在防空警報響起後務必第一時間進入防空避險場所，杜絕麻痺思想、僥倖心理。

俄烏戰爭19日屆滿1,000天，據傳烏軍首度動用美援「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻擊襲擊俄羅斯領土布良斯克州，俄方指責西方升級事態，揚言回應。隨著美方情報指出，俄羅斯有發動大規模報復空襲的可能，美國、義大利、西班牙和希臘等國的駐烏大使館紛紛暫時關閉。

美國駐基輔大使館也在20日建議美國公民準備好在空中警報響起時立即避難，緊急狀況發生時，遵循烏克蘭官員與急救人員指示。

大陸駐烏克蘭大使館今年曾分別於10月30日、7月24日、5月10日和2月21日在微信公眾號發布烏克蘭延長戰時狀態，文中提及鑒於當前安全形勢，請中國公民暫勿來烏，請自願在烏境內停留的中國公民務必提高警惕，密切關注安全形勢，注意當地發佈的安全提醒，堅持做好安全防範及必要時撤離準備。前一次發布提醒中國公民注意安全的通知則是在今年8月22日。

在大陸駐烏克蘭大使館發布通知的同一天，大陸駐烏克蘭特命全權大使馬升琨乘車抵達烏克蘭履新，並發表書面講話。馬升琨表示，當前，百年變局加速演進，世界和平與穩定、發展與繁榮、交流與合作均面臨複雜形勢和嚴峻挑戰。中國將堅持走和平發展道路，堅定奉行獨立自主的和平外交政策。