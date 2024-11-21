習近平會巴西總統魯拉 稱要做相互成就的「黃金搭擋」

大陸國家主席習近平與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）當地時間20日上午於巴西利亞總統官邸黎明宮舉行會談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，中巴一道做相互成就的「黃金搭檔」。

根據大陸外交部發布的新聞稿，習近平就未來兩國關係提出四方面建議：

一、不斷鞏固戰略互信。在涉及主權、安全、領土完整等核心利益問題上堅定相互支持。加強文化、教育、青年等領域人文交流，夯實中巴命運共同體的民意基礎。

二、持續深化發展戰略對接，深化經貿、基礎設施、金融、科技、環保等重點領域合作，加強航天、農業科技、清潔能源等領域合作。中方支持巴方「零飢餓」計劃，。

三、為維護世界和平和正義展現中巴力量。中方願同巴方在聯合國和金磚國家等多邊機制內加強溝通協調，支持巴西明年擔任金磚國家主席國工作，助推「大金磚合作」高質量發展。

四、為構建人類命運共同體作出中巴貢獻。中巴作為發展中大國，要帶頭共商共議，合力應對關乎人類前途命運的全球性挑戰。加強在綠色轉型、永續發展、應對氣候變化、人工智慧治理等領域合作。

魯拉表示，巴西正在大力推進「加速增長計劃」、「新工業計劃」、「南美一體化路線計劃」等發展戰略，這些同中方「一帶一路」倡議高度契合，雙方加強發展戰略對接，將極大助力巴西再工業化進程，促進南美一體化建設。歡迎更多大陸企業來巴西投資合作，並期待提升同大陸互聯互通和物流水平，促進巴中和拉中共同發展繁榮。

魯拉強調，巴方反對「新冷戰」，主張推進世界多極化和基於平等和相互尊重的全球夥伴關係，願同中方繼續深化在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊框架內溝通協作，提升全球南方在全球治理中的話語權和影響力。巴方也願同中方繼續密切多邊協作，為推動和平解決烏克蘭危機等熱點問題作出積極貢獻。

習近平和魯拉在會談後共同會見記者。習近平指出，雙方在會談共同回顧中巴關係50年發展歷程，一致認為兩國關係正處於歷史最好時期。習近平強調，當前世界還有不少地區戰火紛飛，只有踐行共同、綜合、合作、永續的安全觀，才能走出一條普遍安全之路。他也重申政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，以及加薩衝突中「兩國方案」的實踐。

魯拉稱，大陸是巴西最重要貿易和投資夥伴，大陸企業在巴西有力促進了巴西經濟社會發展，雙方將進一步密切在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊機制內溝通協作，共同倡導全球治理體系改革，構建更加公正、民主、平等和永續的國際體系，推動和平解決熱點問題。