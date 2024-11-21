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大陸國台辦人事異動 經濟局長張世宏轉任台企聯秘書長

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長張世宏退休後接任全國台企聯常務副會長兼秘書長。圖為張世宏2023年出席海峽論壇。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦經濟局長張世宏退休後接任全國台企聯常務副會長兼秘書長。圖為張世宏2023年出席海峽論壇。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦再傳出人事異動，全大陸台商組織「全國台企聯」新任秘書長，將由大陸國台辦經濟局前局長張世宏擔任，張世宏自國台辦退休後，經濟局長遺缺則由海研中心主任彭慶恩接任。

本報近日從多位兩岸消息人士處獲悉，大陸全國台企聯將於今日在蘇州台商會上，推選張世宏擔任駐會常務副會長兼秘書長。而經濟局長遺缺則已由彭慶恩接任，彭慶恩原為國台辦海研中心主任，目前尚不清楚由誰接替。

按照慣例，台企聯秘書長多由國台辦退休局級官員擔任，如前任秘書長程金中就是由國台辦交流局局長轉任，這些退休官員都是資深的大陸對台工作官員。

張世宏2015年接替徐莽成為國台辦經濟局長，他此前長期在經濟局工作，也曾兼任台企聯常務副會長。

對台商而言，國台辦經濟局的重要性不可忽視，據官網，該局負責管理和協調兩岸「三通」事務；統籌協調和指導對台經濟工作；研究協調對台商投資和赴台投資的政策；會同有關部門研究、草擬對台經濟、貿易、金融、科技等方面的法律、法規、政策，並負責協調和檢查落實；會同有關部門和地方協調對台重要經貿項目和活動；指導、管理台資企業協會，負責對台資企業的政策指導及服務工作。

今年9月，張世宏在安徽調研時曾表示，作為台商台胞的服務員、勤務員，國台辦經濟局將持續關注台商台胞在大陸的工作、生活等情況，深化交流、聽取建議、做好服務、解決困難，進一步增強台商台胞的獲得感、榮譽感。

值得注意的是，大陸國台辦有12個內設局級機溝與7個直屬事業單位，去年以來，局長級官員調動已有不少，如交流局、新聞局、秘書局、機關服務中心、海研中心等多個單位都有異動，除單位內調動外，有些局長則轉任海協會，如馬曉光、黃文濤等。

主任 台商 國台辦

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