大陸國台辦人事異動 經濟局長張世宏轉任台企聯秘書長

大陸國台辦再傳出人事異動，全大陸台商組織「全國台企聯」新任秘書長，將由大陸國台辦經濟局前局長張世宏擔任，張世宏自國台辦退休後，經濟局長遺缺則由海研中心主任彭慶恩接任。

本報近日從多位兩岸消息人士處獲悉，大陸全國台企聯將於今日在蘇州台商會上，推選張世宏擔任駐會常務副會長兼秘書長。而經濟局長遺缺則已由彭慶恩接任，彭慶恩原為國台辦海研中心主任，目前尚不清楚由誰接替。

按照慣例，台企聯秘書長多由國台辦退休局級官員擔任，如前任秘書長程金中就是由國台辦交流局局長轉任，這些退休官員都是資深的大陸對台工作官員。

張世宏2015年接替徐莽成為國台辦經濟局長，他此前長期在經濟局工作，也曾兼任台企聯常務副會長。

對台商而言，國台辦經濟局的重要性不可忽視，據官網，該局負責管理和協調兩岸「三通」事務；統籌協調和指導對台經濟工作；研究協調對台商投資和赴台投資的政策；會同有關部門研究、草擬對台經濟、貿易、金融、科技等方面的法律、法規、政策，並負責協調和檢查落實；會同有關部門和地方協調對台重要經貿項目和活動；指導、管理台資企業協會，負責對台資企業的政策指導及服務工作。

今年9月，張世宏在安徽調研時曾表示，作為台商台胞的服務員、勤務員，國台辦經濟局將持續關注台商台胞在大陸的工作、生活等情況，深化交流、聽取建議、做好服務、解決困難，進一步增強台商台胞的獲得感、榮譽感。

值得注意的是，大陸國台辦有12個內設局級機溝與7個直屬事業單位，去年以來，局長級官員調動已有不少，如交流局、新聞局、秘書局、機關服務中心、海研中心等多個單位都有異動，除單位內調動外，有些局長則轉任海協會，如馬曉光、黃文濤等。