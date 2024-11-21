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中國國安部對中美關係發聲：堅決反制外部打壓

中央社／ 北京21日電
中國國家安全部今天對中美關係發表評論文章說，中國國家主席習近平在利馬「拜習會」的論述，表明中方願與美國新政府繼續管控分歧的鮮明態度。（取材自國安部微信公眾號）
中國國家安全部今天對中美關係發表評論文章說，中國國家主席習近平在利馬「拜習會」的論述，表明中方願與美國新政府繼續管控分歧的鮮明態度。（取材自國安部微信公眾號）

中國國家安全部今天對中美關係發表評論文章說，中國國家主席習近平在利馬「拜習會」的論述，表明中方願與美國新政府繼續管控分歧的鮮明態度。而國安機關將「堅決反制外部遏制打壓」，為推動中美關係穩定「貢獻力量」。

這篇以「實現中美兩國在這個星球上長期和平共存」為題、在中國國安部微信公眾號發表的評論文章說，過去4年中美關係雖然歷經跌宕起伏，但在兩國元首「領航把舵」下也開展了對話和合作，「總體實現了穩定」。

文章說，雙方過去4年透過磋商確定了中美關係的一些指導原則，共同推動了兩國對話和合作重回正軌，恢復和新建了20多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域「取得了積極成果」。

這篇文章強調，中美關係的發展歷程，印證了中美建交45年來的經驗和啟示。如果兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能夠取得長足發展；如果把對方當對手，惡性競爭，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。

文章提到，習近平利馬「拜習會」中強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。

這篇文章指出，習近平這「四個沒有變」的論述，表明了中方願與美國新政府繼續「保持溝通、拓展合作、管控分歧」，努力實現中美關係保持穩定，造福兩國、惠及世界的鮮明態度。

文章最後強調，中國國安機關將在「以習近平同志為核心的黨中央」堅強領導下，全面貫徹「總體國家安全觀」，積極踐行「全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議」，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反制外部遏制打壓，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為推動中美關係穩定、健康、可持續發展貢獻力量。

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