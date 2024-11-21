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泛民派45人判重刑 美強烈譴責並限制香港官員簽證

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國國務院發言人米勒。法新社
美國國務院發言人米勒。法新社

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，昨天被判重刑，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發聲明予以「強烈譴責」，並對多名香港官員實施新簽證限制。

米勒在聲明中表示，美方「強烈譴責」對民主倡導者從4年2個月到10年不等的判刑，「許多人現在僅僅因為和平參與受香港基本法保護的政治活動，而面臨改變人生的監禁」。

美國國務院表示：「作為回應，國務院正採取措施，根據『移民和國籍法』（Immigration andNationality Act）對多名負責實施『國安法』的香港官員祭出新的簽證限制。我們將繼續監督香港『國安法』的實施，並推動中華人民共和國和香港的人權問責。」

美國國務院指出：「我們呼籲香港當局立即無條件釋放這45人，以及以類似方式被拘押的政治犯。這些嚴酷的判決削弱人們對香港司法制度的信心，有損香港的國際聲譽。我們繼續敦促中華人民共和國政府和香港當局維護香港的司法獨立，停止使用含糊不清的國安法來壓制那些和平表達政治觀點的人，並恢復對香港活力和成功至關重要的開放性。」

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