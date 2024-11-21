黎智英承認引薦美高官給蔡英文

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反「港區國安法」、涉嫌「串謀勾結外國勢力」案續審，廿日進入自辯環節，黎智英出庭自辯，談到蘋果日報的辦報方針，黎智英說他不准任何員工提及港獨和台獨。至於跟台灣政治人物的聯繫，他提到創辦台灣蘋果日報時曾與前總統蔡英文有「公關會面」。

黎智英生長在廣州，一九六○經澳門偷渡到香港，後投身商界持有服裝集團，一九九○年出售持有的佐丹奴股權，創辦香港壹傳媒集團，先後辦有壹週刊和蘋果日報。

反送中運動後，二○二○年四月黎智英被香港警方以非法集結罪名拘捕，其後八月再被以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名再度拘捕。黎智英涉及國安案去年十二月十八日開審，黎智英與蘋果日報三間公司及六名蘋果日報前高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪，黎智英另被控兩項違反國安法、串謀勾結外國或者境外勢力罪、勾結外國或者境外勢力罪。

黎智英被控罪名中，二項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，法官早前裁定表證成立，黎智英廿日起出庭自辯。辯方由大律師關文渭主問，他預計要盤問被告十五日。

關文渭問及蘋果日報對二○一九年反送中事件的看法，黎智英稱蘋果反對暴力，形容當時有人宣揚港獨屬陰謀，認為港獨永遠不會實現，是瘋狂想法，他亦不容許員工在蘋果中提及港獨內容。

被問到同台灣的聯繫時，黎智英說他在計畫創立台灣蘋果日報時到台灣，認識當時尚未成為台灣領導人的蔡英文，形容蔡英文視兩人會面為「公關會面」，亦沒討論特定議題。

他說在蔡英文當選總統後，他曾透過台灣壹週刊前作者、曾是蔡「左右手」的江春男，跟蔡英文見面數次。他曾被蔡英文問及人民的看法，但形容兩人對話內容「沒什麼特別」，只屬客套性質。他曾被江春男問到，是否認識一些知道川普對台灣想法者，他其後透過江向蔡英文引薦美國前副國防部長伍佛維茲（Paul Wolfowitz）和美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）。

黎智英說，台灣是華人社會唯一享有民主的地方，因此希望協助台灣。他還提到曾跟現任監察院長陳菊見面兩次。