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美印太司令：解放軍跨海犯台極困難

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）表示，以當前美國與盟友的優勢，解放軍要跨海犯台極其困難。圖為解放軍山東艦。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）
美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）表示，以當前美國與盟友的優勢，解放軍要跨海犯台極其困難。圖為解放軍山東艦。（取自解放軍南部戰區微信公眾號）

美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）十九日在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）表示，對於中國大陸犯台，從全面入侵到執行封鎖，美國都有應對計畫；以當前美國與盟友的優勢，解放軍要跨海犯台極其困難，美國也有信心能打破北京對台灣的海上封鎖。

巴帕羅今年從太平洋司令升任印太司令，他指出，解放軍力擴張、中俄聯合軍演，與北韓彈道飛彈射程足以涵蓋美國大陸，為當前局勢的特色；面對美國政權輪替，國防部長將換人，他說，防長的交接不存在不穩定的跡象。

中華民國總統賴清德的五二○就職演說到雙十國慶演說，北京均在事後發動軍事演習。

巴帕羅表示，解放軍今年夏天的演習範圍與項目複雜度是他職業生涯所見之最，解放軍的軍力正在發展。

巴帕羅重申，美軍做好準備，且目標在威懾；對於美國和盟國的能力，他充滿信心，鑑於當前優勢，解放軍要跨海犯台極為困難，且美軍有信心突破海上封鎖。

巴帕羅表示，北京有二○○五年通過的反分裂國家法作為宣戰理由，但北京從未宣告要在二○二七年發動攻擊；美國要做的是依據一九七九年通過的台灣關係法，做好準備，無論是今天、明天、下周、明年甚至往後。

巴帕羅點出，美國的目標不在台灣，台灣人民追求自決，在自決的道路上首要追求確保自身的防禦能力；而美國目標在維持基於美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證的「一個中國」政策，包含美國提供台灣防禦物資與服務，但不降低對中關係，也不迫使台北和北京談判。

巴帕羅表示，有時候美國過度關注台灣問題，應回歸一中政策。

北京 美國 解放軍

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