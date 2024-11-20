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蔚來汽車第3季財報虧損擴大至227億元 較去年同期虧損擴大11%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
蔚來汽車公布第3季財報虧損持續擴大。（中新社）
蔚來汽車公布第3季財報虧損持續擴大。（中新社）

蔚來汽車20日晚間公布今年第3季財報顯示，營收人民幣186.7億元，年減2.1%，虧損人民幣50.5億元（約新台幣227億元），較去年同期虧損擴大11%。

不按美國通用會計準則，調整後的虧損為人民幣44.1億元，較去年同期虧損擴大11.6%。

截至2024年9月30日，公司現金及現金等物、受限制現金、短期投資及長期定期存款為人民幣422億元(60億美元)。

蔚來汽車董事長李斌表示，第3季共交付6萬1,855輛智慧電汽車，創歷史新高，今年前三季，蔚來品牌在中國大陸人民幣30萬元以上的純電汽車市場穩居第一，佔據超40%的市場。旗下品牌樂道L60的交付也已開始，其產能將在未來幾個月快速爬坡，預計第4季的總交付量將再創新高。

李斌指出，蔚來品牌的智慧電動行政旗艦ET9已進入量產前的最後準備階段，ET9匯聚了蔚來全棧技術結晶和全球領先技術，其量產將進一步夯實蔚來品牌的高端定位。此外，定位於高端小車市場的全新品牌（firefly螢火蟲）將在NIO Day 2024發布，這將進一步豐富蔚來的產品組合，以服務更廣的使用者群。

蔚來公告稱，公司2024年10月交付2萬976輛汽車。有交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智慧電動汽車1萬6,657輛，以及本公司旗下樂道品牌的家庭智慧電動汽車4,319輛。截至2024年10月31日，公司於2024年已交付17萬257輛汽車，累計汽車交付量達61萬9,851輛。

蔚來第二品牌樂道汽車在9月中旬發表，首款車型樂道L60正式上市，包含兩款車型，整車購買售價區間人民幣20.69萬-23.59萬元，電池租用方式購買售價人民幣14.99萬元起，其中標準續航版月租需人民幣599元，長續航版月租需人民幣899元。

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