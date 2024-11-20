中共承認軍機首次進入日領空 稱係因氣流阻礙

中共軍機今年8月首度進入日本領空，遭受強烈抗議，共同社援引日本政府19日透露，關於中共軍機8月首次侵犯日本領空的問題，大陸政府承認進入領空的事實並告知日方將採取措施防止再次發生。

日本防衛省今年8月26日首度表示，當天上午共軍一架運-九情報收集機侵犯長崎縣男女群島近海的日本領空約2分鐘，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空，日方批評中共軍機「嚴重侵害主權」，日本外務省事務次官岡野正敬當日也召見中共駐日使館臨時代辦施泳表達抗議，要求不可再犯。大陸外交部則表示相關部門正在了解與核實，強調無意入侵任何國家領空，雙方正通過既有渠道保持溝通。

而據共同社19日援引「日本政府」消息指，關於這次入侵領空事件，大陸政府稱飛機遭遇氣流妨礙，機組人員採取臨時措施過程中，因不可抗力而短暫進入日本領空，陸方主張是技術問題，無意進入任何國家領空，並告知日方「將採取措施防止再次發生」。

關於大陸何時進行說明等詳情，消息則以「外交溝通」為由沒有明言。但據稱日本政府質疑大陸的說法，因為當時緊急升空應對的日本自衛隊戰機未受到氣流影響。

日本官房長官林芳正昨日在記者會上表示「將關注今後的中方行動」，他並就共軍動向強調，「對在我國周邊的活動趨於頻繁表示嚴重關切，將尋求在包括首腦間在內的各層級改善狀況」。

另，日本防衛相中谷元將出席即將於寮國永珍登場的東協防長擴大會議，他日前表示，正在協調與大陸國防部長董軍舉行會談，在會談中將告知對大陸加強軍事活動的關切、「進行坦率溝通」。惟目前陸方尚未宣布董軍出訪消息。

關於大陸與日本在秘魯舉行「習石會」商定的外長互訪，日本外相岩屋毅19日表示有意訪問大陸，「希望能盡快實現，將大力進行協調」。