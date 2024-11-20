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香港47人案被重判 羅文嘉：印證一國兩制失敗

中央社／ 台北20日電
海基會祕書長羅文嘉。聯合報資料照
海基會祕書長羅文嘉。聯合報資料照

海基會秘書長羅文嘉今天表示，香港法院判刑45名民主派人士，印證一國兩制失敗；兩岸最大差別在於一個是專制社會、一個是民主自由社會，這是無法成為同一個國家的關鍵。

海峽交流基金會（海基會）20日透過新聞稿指出，羅文嘉今天於專訪節目中做出上述表示。

羅文嘉表示，中國大陸堅持「世界上只有一個中國、中國的代表是中華人民共和國、台灣是中國一部分」三段論，這是台灣人民無法接受的。兩岸最大差別在於一個是專制社會、一個是民主自由社會，這是無法成為同一個國家的關鍵。

羅文嘉指出，香港法院昨天宣判45名香港民主派人士刑期，原因在於他們舉行了立法會議員登記初選，被指控串謀顛覆國家政權罪，這更印證了一個兩制失敗。

對於兩岸恢復談判契機的觀察，羅文嘉認為，必須靜待中國大陸領導統治出現變化，中國大陸有句話為「歷史的垃圾時間」，現在只能夠等待中國大陸內部發生變化，這對台灣來說可能是個契機，也可能是個危機。

羅文嘉提到，另一個觀察點為國際關係，美中關係左右兩岸關係，美中關係的變化可能產生兩岸恢復談判的機會；台灣必須確保現有優勢，緊密結合國際盟邦，強化國防與全社會防衛能力，基於國家利益凝聚內部團結。

他強調，兩岸民間交流密切，也有許多衍生問題需要處理，海基會是促進兩岸交流與解決問題的平台與橋梁，大門永遠為中國大陸朋友敞開；希望中國大陸恢復兩岸兩會（海基會與海協會）制度性往來，讓兩岸和平橋梁暢通無阻。

香港民主派人士47人被控串謀顛覆國家政權罪，西九龍裁判法院（暫代高等法院）昨天宣判，45人被判刑，刑期4年2月至10年不等。

海基會 羅文嘉

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