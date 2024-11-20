黎智英受審談蘋果創刊：壓力多大都可站立起來

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案今天進入第93日審訊。黎智英出庭閱讀1995年「蘋果日報」創刊社論：「在資訊透明的今日，人民選擇自由的威力比任何力量都要強大。只要讀者選擇我們、支持我們的報導、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來。」

綜合港媒報導，黎智英被控觸犯國安法中串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全的案件，在相關審訊休庭4個月後，今早10時開庭續審。今早有近百名人士冒雨排隊，等候進入法庭旁聽，當中包含多國駐港領事、黎智英的妻女與香港天主教香港教區榮休主教陳日君。

黎今天身穿咖啡色西裝外套，戴上眼鏡，不時望向旁聽的妻女與陳日君的方向，他雙手合十微笑，向家人打招呼。

黎智英今早在庭上閱讀「蘋果日報」1995年的創刊社論「我們屬於香港」。他說，「沒有錯，我們要的是讀者們的支持，而不是任何勢力的扶持。只要我們做好分內的工作，我們深信眼睛雪亮的讀者們必定會給予我們支持。」

「我們深信，習慣了自由的香港人，對不合理的禁制、不公平的對待一定不會啞忍，因為天生下來香港人便對自由熱烈追求。」黎智英承認，這段社論是由他撰寫，也代表蘋果日報的原則。他相信「蘋果日報」的員工確保這些原則，「因為我相信他們是香港人，他們贊同非常自然」。

黎智英論述，「蘋果日報」的核心價值包含法治、民主、反對暴力與港獨。「主張香港獨立是一種陰謀，因為人們只是想把我們引入陷阱。這從來不是現實，這樣的想法太瘋狂了。因此，我從不允許任何員工或報紙提及這個問題。」

黎智英說他是在1989年六四事件之後首次參與政治，但他否認自己是政治人物。被問及為何要創立媒體，黎回應道：「對於一個賺了些錢的商人而言，是參與傳播與自由有關訊息的好機會，因為你擁有的資訊越多，你知道的就越多，你就越自由」。又指會關閉1980年代創立的服裝品牌Giordano（佐丹奴）是因為被警告如果不出售公司，中國政府會關閉其在中國的公司。

黎智英的律師針對黎在壹傳媒的角色提問，當中提到黎智英曾在2014年退出公司所有職位。黎智英回答，當時感到疲倦，既然他是老闆便自行決定退休，直到2018年因公司出現虧損，認為若不參與業務公司便會破產，便返回公司工作。

2020年5月黎智英擔任集團主席，黎智英回應，「香港國安法」即將實施，因此希望承擔整間公司的責任。黎智英說，他作為公司領導者，需為公司負責，但不代表他有訂下「蘋果」編採方針，並稱根本不需這樣做，因其與香港人的核心價值一致。

時任蘋果日報社長張劍虹早前供稱，他不能對老闆說不。黎表示不理解為何張這樣說，他自言對待員工有禮，從不下命令，加上張兼任壹傳媒行政總裁，若張無依照其意見照辦，他也不會追問下去。

黎智英在此次審訊當中提到與海外政治人物的關係，當中「台灣線」的人物包含蔡英文、前民進黨主席兼監察院院長陳菊、及中華文化總會副會長江春男。

黎智英說，他到台灣創辦壹週刊時，透過一場活動認識當時尚未成為台灣總統的蔡英文；蔡英文成為領導人後，他透過台灣壹週刊前作者江春男與蔡英文見面數次。

他說，曾被蔡英文問及對人民的看法，又形容兩人的對話內容沒什麼特別，只屬客套性質。黎在得知蔡英文想了解川普的對台態度後，替蔡英文介紹了前美軍副參謀長基恩（Jack Keane），與前美國副國防部長沃佛維茲（Paul Wolfowitz）。

他說，台灣是華人社會唯一享有民主的地方，因此希望協助台灣。

至於前香港總督彭定康的關係上，黎智英說，兩人在香港主權移交後曾經見面，但並非直接聯絡，而是透過「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）或前政務司司長陳方安生聯絡，以免被彭定康拒絕要求時感到尷尬。

他說，在朋友介紹下認識了羅傑斯，兩人曾在倫敦見面，而他曾向「香港監察」捐款2萬英鎊，以示支持。

至於為何接觸「對中政策跨國議會聯盟」創辦人裴倫德（Luke de Pulford），黎智英說，對方是為了在蘋果日報刊登文章而聯絡他，他在收到裴倫德的文章後，直接轉發給下屬，自己沒有看過文章內容，也沒有和裴倫德討論過任何事情。他說，直到本案開審，才知道有這個組織。

黎智英案是香港首個涉及串謀勾結外國勢力的官司，當局對其指控包括與美國政要見面，促請制裁中國及香港。案件引起國際矚目，許多香港市民今前來旁聽，以示支持黎智英。