民進黨批評大陸搞「認知戰」 港媒：其實自己才是掩耳盜鈴

大陸國家主席習近平在秘魯，先後會見新加坡總理黃循財、美國總統拜登。據新華社報導，黃循財表示，新加坡反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。然而台灣外交部立即展開「消毒」，聲稱經向新加坡查證，確認黃循財沒說那些話。

台灣國安局局長蔡明彥指出，不排除這是中共搞認知作戰，民進黨更批評中共「說謊成性，已經習慣搞國際詐騙」，不料馬上被打臉。新加坡外交部網站發布的黃循財與習近平會面新聞稿，明確指出「新加坡奉行明確和一貫的『一個中國』政策，反對台灣獨立」。

香港星島日報發表評論文章，民進黨批評大陸搞「認知戰」，其實自己才是掩耳盜鈴，忘記了他們的「LP部長」那場風波。

文章表示，新加坡反對「台獨」的立場一直不變。黃循財去年接棒之際接受「經濟學人」專訪，指出早在新加坡與中國建交時，就堅持反對「台獨」，絕不遭「台獨」勢力利用。20年前時任新加坡外長楊榮文「反對台獨」的言論，還引發軒然大波。

2004年，台灣領導人陳水扁推動「正名」「制憲」，引發國際社會不安。楊榮文在聯合國大會對台灣的獨立傾向提出警告，遭到民進黨政府外長陳唐山用閩南話反嗆，稱新加坡「不過是一個鼻屎大的國家」，此舉根本是「捧大陸的卵葩（LP，男性生殖器）」（拍大陸馬屁之意）。堂堂外長用詞如此粗鄙，令人歎為觀止，陳唐山因此有「LP部長」之稱。

文章指出，世界上絕大多數國家奉行「一個中國」原則，當中不少「反對台獨」，俄羅斯、柬埔寨、馬來西亞、泰國以及非洲很多國家更表明「台灣是中國不可分割的一部分」、「支持中國實現國家統一」。不過，歐美等一些國家只肯表態「不支持台獨」。