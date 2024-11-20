香港47人案 在台港人：一國兩制是假的

香港民主派47人案宣判，有45人被重判，在台港人直言，一國兩制、50年不變是假的，這場審判名為法律、實為政治打壓，過往以為「不反抗、就沒事」的想法太天真了。

香港民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪，香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）昨天宣判，45人被判刑，刑期4年2月至10年不等。中華亞太菁英交流協會今天於台大校友會館召開「聲援『香港民主派47人案』」記者會。

在台港人、藝術家黃國才直言，一國兩制、50年不變、「舞照跳、馬照跑」全都是假的，以前一度相信一國兩制，以為「不反抗、就沒事」，這樣的想法其實是naive，太幼稚了、太天真了。

黃國才批評，香港民主派47人案被假裝成為法律案件，實際是一場政治打壓，為了中共獨裁治理，必須要消滅所有民主自由思想；在台灣生活了3年，台獨是假的、港獨是假的，只有「中獨」（中共獨裁）是真的。

「47人案判刑是對民主自由世界的判刑」，黃國才說，中共獨裁作為可以弄壞民主制度，讓每一個支持民主自由的人變成「有罪的」；台灣必須從香港民主滅亡的經驗中學習，慎防敵人從內部破壞得來不易的民主制度。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，香港民主派47人案判決對於台灣傳遞了一個訊息，那就是「一國兩制是徹徹底底的謊言」，當年為了「垂範台灣」，中共承諾50年不變，「不用50年，算到今天是27年，什麼都變了」。

賴中強提到，這些人透過初選方式，為的是協調推出參選人去競選香港立法會議員，這樣的行為卻被以港區國安法定罪，這套法律還是中國人大幫香港訂定的，「這樣怎麼會是一國兩制，很顯然的，香港在27年後，什麼都變了」。

賴中強呼籲，對於香港的處境，台灣民間團體可以做的是，盡量在所有關鍵時刻站出來為香港人的人權發聲；呼籲國際社會給予香港更大的關注，尤其是給中國政府、香港特區政府大力的譴責聲音，或是祭出制裁。

賴中強建議，立法院跨黨派立委應該一起站出來，透過決議文方式為香港民主派47人案判決結果發聲，一起聲援香港，一同在追求民主自由人權的道路上繼續前進。

銅鑼灣書店店長林榮基認為，有人認為香港民主派47人案有如「港版美麗島事件」，看起來確實是非常相像。中共不惜代價、毫無好處地搞垮香港，正是為了統一中國的目的；從這個角度看的話，為了這個目的，「（中共）下一步是有可能會動手搞台灣」。