陸政協主席王滬寧：要為實現完全統一凝心聚力

在最後一次「拜習會」舉行之際，大陸全國政協主席王滬寧也在近日於北京出席活動中，談及新時代的對「港澳台」工作。他說，要更好為實現祖國完全統一凝心聚力，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，多做促進兩岸經濟文化交流合作、兩岸各領域融合發展、兩岸同胞心靈契合的事，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

據新華社，中華海外聯誼會六屆一次理事大會18日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致詞。

王滬寧首先提到，做好新時代港澳台海外聯誼工作，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅持大團結大聯合，堅持高舉愛國主義旗幟，堅持發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。

王滬寧也說，祖國發展偉大成就凝結著港澳台同胞和海外僑胞的傾力支持和奉獻，欣逢偉大時代、擁有祖國堅強後盾，廣大港澳台同胞和海外僑胞報效祖國大有可為、實現夢想的前景無比光明。

因此，王滬寧在肯定中華海外聯誼會，於「凝聚港澳台海外愛國人士」中發揮的作用後強調，要更好為實現祖國完全統一凝心聚力，堅持「一個中國原則」和「九二共識」。

王滬寧說，要多做促進兩岸經濟文化交流合作、兩岸各領域融合發展、兩岸同胞心靈契合的事，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。要更好為建構人類命運共同體貢獻力量，積極促進中外文化文明交流互鑑，「講好中國故事，傳播中國聲音」。

另一方面，大陸近期也持續舉辦對台學術研討會。

據中新社，第三十二屆台灣民情學術研討會19日在天津舉行，北京大學台灣研究院院長李義虎表示，和平與發展仍是島內（指台灣）的主流民意，認為大陸的發展成就對台灣民眾具有吸引力，但仍有不少民眾缺乏足夠認知，未來應充分講述、展現大陸在社會治理、制度建構上的實踐及成效。

另對於美國大選後的台海情勢，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根預估，川普上台後，美國不會放棄「以台制華」戰略，依所謂「與台灣關係法」和「對台六項保證」，繼續打「台灣牌」遏制中國，企圖兩邊得利，大陸應做好迎接新的變局和挑戰的各項準備。