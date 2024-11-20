快訊

北分署長霸凌案立委要求負責 勞長何佩珊：我可以離開啊

加密貨幣、假冒名人都有！5種網路詐騙易上當 Google曝防詐小撇步快存

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

習近平：AI帶來風險 願與各國構建網路命運共同體

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於20日登場，習近平透過影片發出祝賀詞稱，儘管AI等新技術大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，但帶來一系列難以預知的風險挑戰，元與各國攜手構建網路空間命運共同體。圖／取自新華網
世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於20日登場，習近平透過影片發出祝賀詞稱，儘管AI等新技術大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，但帶來一系列難以預知的風險挑戰，元與各國攜手構建網路空間命運共同體。圖／取自新華網

針對人工智慧（AI）技術在軍事上的應用，美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前才在APEC峰會期間進行場邊會晤達成共識。習近平11月20日稱，儘管AI等新技術大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，但也帶來一系列難以預知的風險挑戰。應當把創新作為第一動力，把安全作為底線要求，各國一同攜手構建網路空間命運共同體。

據《新華社》報導，2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於11月20日上午登場。習近平透過影片向大會表達祝賀稱，當前，新一輪科技革命和產業變革迅速發展，AI等新技術大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。

習近平續指，我們應當把握數位化、網路化、智慧化發展大勢，把創新作為第一動力，把安全作為底線要求，把普惠作為價值追求，加快推動網路空間創新發展、安全發展、普惠發展。中國願與世界各國一道，把握資訊革命發展的歷史主動，攜手構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。

另，據香港網路媒體《香港01》，大陸國務院副總理丁薛祥則指，當前互聯網、大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等技術不斷取得突破，正在全面賦能經濟社會發展。大陸已建成全球規模最大、技術領先的網路基礎設施，互聯網融合率達到78％，數位經濟規模連續多年位居世界前列，但數字鴻溝仍在擴大，網路安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要攜手治理，共同推動構建網絡空間命運共同體，邁向新階段。

為此，丁薛祥提出4點建議，包括：一、完善全球治理，深化全球互聯網領域治理合作；二、加強協同融合的創新，推動網絡信息技術加快發展；三、強化公平理論，促進互聯網發展成果全球共享，幫助發展中國家積極推進信息化；四、要堅持依法依規提升網絡安全防護，深化網絡空間安全性。

據世界互聯網大會網站消息，今年是峰會舉辦的第十一年，以「擁抱以人為本、智能向善的數字未來—攜手構建網絡空間命運共同體」為主題。陸方官員出席的除丁薛祥外，還有中宣部部長李書磊、浙江省省長王浩等人，而外賓則有宏都拉斯副總統、贊比亞副總統、越南副總理等政要。

網路媒體 習近平 風險

延伸閱讀

習近平南美盡收囊中 會見玻總統：中玻是好朋友好兄弟

米雷伊會習近平：堅定支持中方在台灣問題上立場 堅定恪守一中原則

習近平會馬克宏：引領國際應對全球性挑戰是中法共同承擔的大國責任

馬克宏與習近平在G20峰會面晤

相關新聞

陸政協主席王滬寧：要為實現完全統一凝心聚力

在最後一次「拜習會」舉行之際，大陸全國政協主席王滬寧也在近日於北京出席活動中，談及新時代的對「港澳台」工作。他說，要更好...

習近平：AI帶來風險 願與各國構建網路命運共同體

針對人工智慧（AI）技術在軍事上的應用，美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前才在APEC峰會期間進行場邊會晤達成共識。習...

中美關係要延續 大陸官煤：恪守台灣問題紅線是重中之重

大陸國家主席習近平，日前與即將卸任的美國總統拜登會晤時指出，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容...

47人案重判 港人嘆：也是對參與投票的61萬港人的判決

「香港47人案」昨日宣判，其中45人被判有罪，刑期從4年2個月到最重10年。台灣民間團體、在台港人20日召開記者會聲援泛...

泛民初選案旁聽人龍逾200米 法官：11人有悔意或提早釋放

香港首宗顛覆國家政權案19日宣判，當天香港掛著1號風球，天空不時下著小雨，上午8時許，在西九龍法院外，等候入庭旁聽的人龍...

黎智英案開庭 承認替蔡英文介紹美國前防長、陸軍副參謀

涉串謀勾結外國勢力案的壹傳媒創辦人黎智英， 20日進入第93日審訊。黎智英出庭時表示，他多次與蔡英文會面，得知蔡英文想了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。