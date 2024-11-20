習近平：AI帶來風險 願與各國構建網路命運共同體

針對人工智慧（AI）技術在軍事上的應用，美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前才在APEC峰會期間進行場邊會晤達成共識。習近平11月20日稱，儘管AI等新技術大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，但也帶來一系列難以預知的風險挑戰。應當把創新作為第一動力，把安全作為底線要求，各國一同攜手構建網路空間命運共同體。

據《新華社》報導，2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於11月20日上午登場。習近平透過影片向大會表達祝賀稱，當前，新一輪科技革命和產業變革迅速發展，AI等新技術大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。

習近平續指，我們應當把握數位化、網路化、智慧化發展大勢，把創新作為第一動力，把安全作為底線要求，把普惠作為價值追求，加快推動網路空間創新發展、安全發展、普惠發展。中國願與世界各國一道，把握資訊革命發展的歷史主動，攜手構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。

另，據香港網路媒體《香港01》，大陸國務院副總理丁薛祥則指，當前互聯網、大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等技術不斷取得突破，正在全面賦能經濟社會發展。大陸已建成全球規模最大、技術領先的網路基礎設施，互聯網融合率達到78％，數位經濟規模連續多年位居世界前列，但數字鴻溝仍在擴大，網路安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要攜手治理，共同推動構建網絡空間命運共同體，邁向新階段。

為此，丁薛祥提出4點建議，包括：一、完善全球治理，深化全球互聯網領域治理合作；二、加強協同融合的創新，推動網絡信息技術加快發展；三、強化公平理論，促進互聯網發展成果全球共享，幫助發展中國家積極推進信息化；四、要堅持依法依規提升網絡安全防護，深化網絡空間安全性。

據世界互聯網大會網站消息，今年是峰會舉辦的第十一年，以「擁抱以人為本、智能向善的數字未來—攜手構建網絡空間命運共同體」為主題。陸方官員出席的除丁薛祥外，還有中宣部部長李書磊、浙江省省長王浩等人，而外賓則有宏都拉斯副總統、贊比亞副總統、越南副總理等政要。