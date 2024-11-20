中美關係要延續 大陸官煤：恪守台灣問題紅線是重中之重

大陸國家主席習近平，日前與即將卸任的美國總統拜登會晤時指出，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。大陸中央廣播電視總台「看台海」官方微信，20日發表評論文章指出，過去4年，中美關係總體實現了穩定，未來要延續站穩勢頭，恪守台灣問題紅線是重中之重！

文章提到，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。從峇厘島、舊金山再到利馬，中美元首三次會晤，對台灣問題的闡述一次比一次清晰透徹。

文章指出，在利馬，習近平再次強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。拜登也重申不支持「台灣獨立」的承諾，並進一步指出不會利用台灣問題同中國競爭。

這說明，作為世界上兩個大國，中美雙方都希望中美關係的大廈能夠繼續保持穩定、屹立不倒，也都清楚，要做到這一點，一個中國原則這個大廈根基不容挑戰，也不容掏空。

文章認為，行勝於言，要想中美關係行穩致遠，相較於口頭承諾，美方真正做到言必信、行必果更加重要。過去4年，中美關係歷經波折與困難，原因往往與美方打「台灣牌」、在台灣問題上說一套、做一套有關。

但事實已經充分證明，台灣問題沒有任何模糊空間，中國捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方操弄兩面手法，只會對美國的形象不利，也損害中美雙方互信。

文章強調，特別是當下，賴清德當局瘋狂謀獨挑釁，導致台海衝突風險上升，美方更要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性和危害，慎之又慎處理台灣問題，將不支持台灣獨立、不利用台灣問題同中國競爭的承諾落到實處，以免惹火燒身，加倍損害美國利益。

文章指出，中美合則兩利，鬥則俱傷。良好的中美關係既是兩國人民之福，也是世界人民之福。正如習近平所強調的，雙方要繼續為中美關係這座大廈添磚加瓦，願同拜登及其繼任者為此共同努力。

當前，中美關係又站在新的歷史起點上，希望美國展現大國應有擔當，信守承諾，與中國相向而行，明確反對台獨，支持中國和平統一！