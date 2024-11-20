黎智英案開庭 承認替蔡英文介紹美國前防長、陸軍副參謀

涉串謀勾結外國勢力案的壹傳媒創辦人黎智英， 20日進入第93日審訊。黎智英出庭時表示，他多次與蔡英文會面，得知蔡英文想了解川普的對台態度後，替蔡英文介紹了前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane），還有前美國國防部副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）。

黎智英指出，早在蔡英文成為總統前，他就透過台灣政治評論人江春男，約見蔡英文數次，討論台灣及美國政策。

星島日報報導，黎智英在法庭上提到，自己因為擔心被封殺，於是在1989年出售由他創辦的佐丹奴，成立「壹週刊」及「蘋果日報」。

黎智英表示，不覺得自己是政治人物，也不認同港獨、台獨，認為不可能實現，是「瘋狂的想法」，所以一直禁止「蘋果日報」提及港獨與台獨。

黎智英也否認，在2014年「佔中」運動之後密集報導社運新聞，是由於2014年後社運活躍，自然會有較多報導。

黎智英指出，他從沒見過美國總統川普，也沒跟川普有過溝通，不管是直接還是間接。

德國之聲報導，香港自2020年實施國安法以來，黎智英案是最受西方國家及人權組織關注的案件之一，歐盟、美國與英國皆呼籲港府釋放黎智英。

英國首相施凱爾18日與大陸國家主席習近平在巴西會晤，就曾關切黎智英在獄中處境。美國總統當選人川普競選期間也曾表態，一旦他重返白宮，就會和習近平對話，要求中方釋放黎智英。