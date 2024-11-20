黎智英首度出庭自辯 否認鼓吹港獨：太瘋狂

現年76歲的黎智英週三（11月20日）現身香港高等法院，針對「串謀出版煽動性出版物」罪名以及2項串謀外國勾結罪名作證；後者最高可判處無期徒刑。

週二的審判由辯方大律師關文渭主問。黎智英被問及為何要創辦傳媒時表示，他當時認為在中國六四事件之後，對於商人來說是參與傳播與自由有關訊息的好機會，「你擁有的資訊越多，知道的就越多，就越自由」。

黎智英說，他第一次參與政治是在六四期間，但否認自己是政治人物。

黎智英也強調，《蘋果日報》的核心價值就是港人的核心價值，重視法治、民主、言論和集會自由。他在作證期間否認利用傳媒鼓吹港獨，並指該說法是「陰謀」，「想港獨是太瘋狂」，並指他從不允許員工或旗下報紙提及此事，也不容許《蘋果日報》的寫手有台獨或港獨主張。

關文渭也指出1995年《蘋果日報》創刊社論「我們屬於香港」文字中寫道：「在資訊透明的今日，人民選擇自由的威力比任何力量都要強大。只要讀者選擇我們、支持我們的報導、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來……我們深信，習慣了自由的香港人，對不合理的禁制、不公平的對待一定不會啞忍，因為天生下來香港人便對自由熱烈追求。」

黎智英證實該段社論文字是由他所撰寫，這也是他在該報唯一一次寫社論。他稱此文內容代表《蘋果日報》原則，僅向員工分享這段文字，並未向員工提供任何訓練。

當被問及如何確保員工遵守《蘋果日報》的原則時，黎智英回應：「我相信他們是香港人，他們認同非常自然。」

黎智英續審案件照慣例於上午10點開庭，黎智英的妻女及天主教香港教區榮休主教陳日君，均到庭旁聽。

民眾聚集現場聲援

根據港媒法庭線報導，香港司法機構19日公布黎智英案開放旁聽席位後，便有多名旁聽完47人案判刑的香港民眾返回法院外，排隊旁聽黎智英案；法院附近也有港警監視，以及反恐特勤隊持槍戒備。

香港自2020年實施國安法以來，黎智英案是最受西方國家及人權組織關注的案件之一，歐盟、美國與英國皆呼籲港府釋放黎智英。

英國首相斯塔默（Keir Starmer，又稱施凱爾）18日與中國國家主席習近平在巴西會晤，就曾關切黎智英在獄中處境，卻有英媒指記者在此時遭中國官員驅離。美國總統當選人川普競選期間也曾表態，一旦他重返白宮，就會和習近平對話，要求中方釋放黎智英。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）18日透過聲明表示，黎智英案並非特例，而是象徵香港民主的衰落。聲明寫道：「香港對待黎智英及更廣泛的獨立媒體和記者的方式表明，當前的政府即便是對表面上的民主，也都不再感興趣。」

香港和北京反駁相關批評，譴責黎智英「甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具」。

香港檢方自今年1月立案以來，指控黎智英與外國勢力勾結、多次要求美國和其他國家對中國及香港實施制裁或「從事其他敵對活動」。

黎智英健康引憂

隨著黎智英入獄時間延長，他的健康狀況引起擔憂。英相斯塔默今年10月曾告知英國國會，擁有要求港府釋放英國公民身分的黎智英是英國的「優先事項」。黎智英之子黎崇恩先前亦曾呼籲英方採取更強而有力的支持，並說黎智英的健康狀況隨時可能惡化。

此前，英國維權法律團隊向聯合國提出多項有關任意拘留和長期單獨監禁的申訴。香港政府17日譴責該法律團隊「散佈錯誤訊息」，聲稱是黎智英本人要求與其他囚犯分開。「這些毫無根據的言論……完全是歪曲事實，純屬居心不良的政治伎倆。」

黎智英的律師代表羅伯遜律師事務所今年9月曾發聲明澄清部分指控，稱黎智英在獄中持續接受適當的醫療護理，治療糖尿病等疾病，此外每天也有一小時在安全區域運動。

被指自辦傳媒做勾結平台

香港民主運動期間，黎智英是知名度最高的活動人士之一。這起案件圍繞著《蘋果日報》發表的161篇文章，以及他本人過往受訪內容和社群平台上的貼文。

檢方指控黎智英和《蘋果日報》6名高階主管利用媒體業務作為平台，煽動反對政府並與外國勾結。

當時被捕的6名《蘋果日報》及壹傳媒高層，已承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家罪，黎智英是此案中唯一不認罪的被告人；蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報網路有限公司被列為被告的關聯企業，亦不認罪。

香港檢方將美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等數十名國內外政界人士和學者稱為黎智英的「代理人」、「中間人」或「合作者」。

黎智英還被指控支持2名年輕活動人士李宇軒和陳梓華透過名為「重光團隊」（Stand With Hong Kong）的抗議組織遊說外國對中港施加制裁。他們先前已認罪，並與《蘋果日報》高管作證指控黎智英。

（法新社、法庭線、香港01）

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