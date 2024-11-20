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宋濤陪王金平逛朱熹園 批綠搞「去中國化」不得人心

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右）與前立法院長王金平（左），19日下午參觀朱熹園。（圖／截自「台海時刻」微信公眾號）
大陸國台辦主任宋濤（右）與前立法院長王金平（左），19日下午參觀朱熹園。（圖／截自「台海時刻」微信公眾號）

前立法院長王金平在福建的行程，除祭祖與廈門會見大陸國台辦主任宋濤外，宋濤並在19日陪同王金平前往南平武夷山朱熹園遊覽，宋濤重申，文化是最深沉、最強韌的力量，「民進黨當局搞『去中國化』不得人心，註定失敗」。

根據大陸福建東南衛視旗下「海峽新幹線」消息，11月19日下午宋濤與「台灣民意機構前負責人」王金平一同走進南平武夷山朱熹園，深入了解朱子文化，共話傳承弘揚中華優秀傳統文化。

消息指，宋濤與王金平認真聽取講解，「不時交流體會」。宋濤表示，朱子文化作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，反映和塑造歷代中國人的價值追求，對兩岸同胞產生了潛移默化的影響。文化是最深沉、最強韌的力量，民進黨當局搞「去中國化」不得人心，註定失敗。王金平則表示，兩岸同胞都是龍的傳人，要共同弘揚中華文化，致力兩岸和合。

王金平於17日晚間飛往大陸。據本報了解，王金平在大陸的行程，向台灣駐點媒體公開的部分，僅有18日上午在漳州白礁祭祖、以及18日傍晚在廈門與宋濤會見，中間的行程及其後的行程，都未向台媒甚至是陸媒揭露，相當「保密到家」，僅知道宋濤將於20日轉往江蘇出席台商活動。

此次朱熹園行程係由福建官營電視台獨家披露，僅有30秒的畫面，當中顯示包含中共福建省委副書記羅東川、還有國台辦新聞局長陳斌華、國台辦聯絡局長楊毅等官員在場陪同。整體來說，規格仍是相當高。

公開資料顯示，朱熹園所在地是南宋淳熙十年（1183年），朱熹到此建起該園的前身「武夷精舍」，由此傳播朱子理學，元至正二十五年（1365年），武夷精舍毀於戰亂。如今的建築為2000年，當地按清代圖譜，以仿宋古建築風格在原址重建，占地1407平方公尺，建築面積879平方公尺，包含了序廳、朱熹生平展廳、講堂和遺址區等多個區域。

2021年3月底中共總書記習近平前往福建武夷山考察時也到訪朱熹園，了解理學研究，據新華社，當時習近平表示，「我們走中國特色社會主義道路，一定要推進馬克思主義中國化。如果沒有中華五千年文明，哪裡有什麼中國特色？如果不是中國特色，哪有我們今天這麼成功的中國特色社會主義道路？我們要特別重視挖掘中華五千年文明中的精華，弘揚優秀傳統文化，把其中的精華同馬克思主義立場觀點方法結合起來，堅定不移走中國特色社會主義道路」。

宋濤 王金平

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