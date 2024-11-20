習近平南美盡收囊中，會見玻總統：中玻是好朋友好兄弟

據新華社，當地時間2024年11月19日上午，大陸國家主席習近平在裡約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見玻利維亞總統阿爾塞。習近平指出，中國和玻利維亞是好朋友、好兄弟。近年來兩國關係保持良好發展勢頭，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，共建「一帶一路」成果豐碩，給兩國人民帶來實實在在的好處。阿爾塞則表示，恭喜習近平主席日前為秘魯錢凱港開港。玻方願同中方共同慶祝明年建交40週年，進一步深化戰略夥伴關係。

習近平在秘魯出席亞太經合會非正式領袖會議期間會見了智利總統博里奇，又在巴西主辦的G20峰會期間會見了墨西哥總統薛恩鮑姆、阿根廷總統米雷伊與玻利維亞總統阿爾塞，另對秘魯、巴西進行國事訪問，等於一次行程中將拉丁美洲特別是南美洲所有主要國家一網打盡、盡收囊中， 藉機深化與拉美的關係。

習近平表示，中方支持玻方獨立自主探索符合本國國情的發展道路，願以明年中玻建交40週年為契機，同玻方弘揚傳統友誼，深化戰略互信，拓展互利合作，引領中玻戰略夥伴關係再上新台階。

習近平強調，雙方要加強政府、立法機構、政黨、地方交往，深入開展治國理政經驗交流，將共建「一帶一路」倡議同玻利維亞2025年發展計畫對接，拓展基礎建設、高原農業、綠色發展、數位經濟等領域合作，深化在聯合國、金磚國家等多邊機制合作，推動全球南方國家團結自強、共同發展。中方支持拉美地區一體化建設，願同玻方一道，加強中拉論壇機制建設。

阿爾塞表示，玻中兩國兄弟友情深厚，感謝中方協助玻利維亞克服新冠疫情，促進玻利維亞經濟與社會發展。在習近平主席領導下，中國式現代化取得巨大成就，為玻利維亞等國家發展提供了重要藉鏡與指引。

他說，恭喜習近平主席日前為秘魯錢凱港開港。玻方願同中方共同慶祝明年建交40週年，進一步深化戰略夥伴關係，加強基礎建設互聯互通等領域合作，協助玻利維亞國家發展，增進人民福祉。玻方願同中方加強在金磚國家、中拉論壇等多邊機制合作。