米雷伊會習近平：堅定支持中方在台灣問題上立場，堅定恪守一中原則

據新華社，當地時間11月19日上午，大陸國家主席習近平在裡約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見阿根廷總統米雷伊。米雷伊表示，阿方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。阿方希望進一步密切與中國在經貿、能源礦產、金融等領域合作，歡迎更多中國企業赴阿投資合作。習近平則強調，中阿雙方應該繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，密切各層級各領域交往。

在兩岸關係日趨不確定後，大陸當局在對外處理雙邊關係時似都要求對方在台灣問題上做出表態，日前習近平在秘魯與美國總統拜登見面，當面要美認真賴清德台獨本性，該發言即引起台灣一番爭論與騷動；而這次，遠在南美最南端、與中國有近兩萬公之遙的阿根廷，並且是一位親美的總統，向習近平當面做出恪守一中的發言，也頗令人側目。

習近平指出，中阿建交半個多世紀以來，雙方堅持相互尊重、平等相待、互利共贏。中國對阿政策始終面向阿根廷全體人民，中阿合作也造福全體人民。

他說，今年是中阿建立全面戰略夥伴關係10週年，兩國關係處在承前啟後、繼往開來的重要節點。中國珍視兩國人民傳統友誼，支持阿方透過改革探索符合本國國情的發展道路，願同阿方一道，推動中阿全面戰略夥伴關係長期穩定發展，更好助力各自國家發展。

習近平強調，當前世界情勢正在發生深刻變化，中阿雙方應該繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，密切各層級各領域交往，促進人文交流合作，使中阿友好更加深入人心。中阿經貿結構高度互補，合作前景廣闊，歡迎阿方抓住中國高水準對外開放帶來的重要機遇，進一步擴大在華市場份額。中方願同阿方持續推動高品質共建「一帶一路」，深化能源礦業、基礎建設、農業、科技創新、數位經濟等領域合作。中國也願與阿方繼續進行金融合作，協助阿方維護經濟金融穩定。