習近平會馬克宏：引領國際應對全球性挑戰是中法共同承擔的大國責任

據新華社，大陸國家主席習近平在里約熱內盧時間19日上午，與出席二十國集團領導人峰會的法國總統馬克宏會談，習近平表示，當前國際情勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同承擔的大國責任。雙方要深化策略溝通，維持中法關係發展勢頭，為中歐關係和世界和平做出更大貢獻。馬克宏則表示，法方願同中方認真落實兩國元首的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，趙續傳統友誼，打造新型國與國關係。

雙方就烏克蘭危機交換了看法。習近平指出，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的，希望衝突局勢得到緩解，不願看到危機外溢、戰事升級，將繼續以自己的方式為停火止戰發揮建設性作用。

今年5月習近平訪法時，中法關係似呈現向好趨勢，但法國在歐盟對中電動車徵收反補貼關稅上扮演幕後重要的角色，而歐盟通過反補貼關稅案後，中國也對法國產白蘭地酒祭出反傾銷關稅，中法關係出現裂痕，但依據新華社稿，雙方似並都未觸及關稅戰問題。

習近平指出，中法都是獨立、成熟、有擔當的大國，兩國關係具有獨特的戰略價值和全球意義。今年5月，我們對中法關係「新甲子」作出展望，並就全球性挑戰和熱門議題共同發聲，在國際上產生廣泛正面影響。

他表示，當前國際情勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同承擔的大國責任。雙方要深化策略溝通，加強相互支持，維持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定做出更大貢獻。

習近平強調，中方願同法國繼續密切高層交往，持續深化文化、教育、地方、青年等人文領域交流合作，促進中法民心相通。中國共產黨二十屆三中全會開啟了中國新一輪改革開放進程，將為中法合作提供新機遇，雙方務實合作前景廣闊。希望雙方用好高階經濟財金對話、經貿混委會等機制，深挖合作潛力，加強優勢互補，妥善解決分歧，實現互利共贏。

馬克宏表示，今年5月習近平主席成功訪法，我們共同隆重慶祝法中建交60週年。當今世界充滿各種不穩定不確定因素。法方願同中方認真落實兩國元首的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，趙續傳統友誼，打造新型國與國關係。