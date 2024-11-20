戴耀廷：顛覆罪被判重刑的法律學者

2001年，戴耀廷曾因推動有關基本法的公民教育而獲得港府的榮譽勳章。二十年後，北京在香港實施國安法，戴耀庭成為香港民主派「47人案」中成為獲刑最長的一人。

周二（11月19日），身著深色西裝，頭髮轉為花白，戴耀廷看上去精神狀態良好，微笑坐在辯方席上。

法官周二稱，60歲的戴耀廷是2020年民主派初選的「大腦」及「主要推手」。

2019年，有時出現暴力的香港大規模抗議被鎮壓後，戴耀庭制定出一項戰略，以團結香港各民主團體，尋求獲得立法會多數。

控方稱，民主派有意在立法會獲得多數後，通過否決預算案，最終迫使特首下台。

戴耀廷則曾表示，當時的舉動是在基本法框架內。基本法將普選作為目標。

2022年，港府撤銷了他的榮譽勳章。

佔中雨傘運動

出生於1964年的戴耀廷在港大學習法律，正值英國和中國進入關於香港政權移交談判的最後階段。

戴耀廷的論文檢視了北京「一國兩制」的政治框架，該框架允許香港保持資本主義制度、普通法系和特定的公民自由。

大學畢業後，戴耀廷協助香港民主黨創始人李柱銘起草基本法。後來，他前往倫敦就讀研究生。

回到香港20多年後，他成為一位受歡迎的法律教授、一位備受尊敬的學者，是政府公民教育委員會委員。

2014年，戴耀廷發起佔中運動，數十萬港人參與了為期79天的靜坐活動，要求真普選。他們面對的是催淚彈，有關當局拒絕了他們的訴求。

2019年，戴耀廷因佔中運動被判「煽惑他人犯公眾妨擾罪」。他當時向法庭表示：「我永遠不會放棄，一定會繼續追求香港民主。」

「愛與和平」

2019年8月戴耀廷獲保釋後不久，民主抗議者在香港理工大學被警察包圍，而香港區議會選舉中，民主派大勝。

戴耀廷看到民主運動在立法會獲得多數的可能。

他在《愛與和平──未完的抗爭之旅》一書中寫道：選舉……不能改變政治體制的不民主本質，但能減緩香港落入完全的威權統治。

活動人士黃浩銘（Raphel Wong）表示，戴耀庭想要「吸收、協調和融合民主派政治光譜的多種觀點」。

如今，許多活動人士已或被捕、或離開這座城市。

（法新社）

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