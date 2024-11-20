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習近平會蕭茲 關切電動車關稅

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平十九日在巴西出席二十國集團（G20）領導人峰會期間會見德國總理蕭茲時指出，歐盟對中國電動車加徵關稅引發全世界關注；中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。

習近平十九日也與法國總統馬克宏舉行會見，他表示，過去半年國際形勢出現許多變化，各類風險挑戰持續增多，未來走向很可能更加不確定和難預料，中法都是獨立、成熟、有擔當的大國，兩國關係具有獨特的戰略和全球意義，願和法國深化戰略和互利合作，讓中法關係保持穩健發展，為中歐關係良性發展和世界和平穩定做出貢獻。

新華社報導，習近平在會見時稱，中國和德國作為世界第二、第三大經濟體和具有重要影響力的大國，要堅持從長遠和戰略角度鞏固中德全方位戰略夥伴關係。他強調，中方對德政策保持高度穩定性和連續性，願同德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑑。

就雙方經貿關係，習近平稱，中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機會。中方視德國為推動中國式現代化的重要合作夥伴，將持續為德國企業提供廣大市場機會。雙方要圍繞數位化、智慧化、低碳化推動合作升級，攜手開拓第三方市場，實現合作共贏。中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於與歐洲合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。

據中方發布，蕭茲表示，當前複雜國際情勢下，德中加強溝通合作至關重要。德方希望同中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本著平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦成長和共同繁榮作出貢獻。希望歐中透過對話談判能盡快解決電動車問題，德方願就此做出積極努力。

雙方也就烏克蘭危機、中東局勢等熱點議題交換意見。

德國 習近平

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