港泛民初選案／美英澳譴責 陸：勿干預內政

針對香港泛民主派人士被判重刑，英、美、澳等國均表強烈關切及譴責，大陸外交部回批，堅決反對個別西方國家藉相關司法個案干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。

英國外交部主管印太事務政務次官韋斯特昨表示，大陸在香港實施國安法，侵蝕了港人的權利和自由，這次判決清楚地表明了香港當局利用國安法，將政治異議定為犯罪。美國駐港澳總領事館發言人表示，此案被告因和平參與正常政治活動，卻受到嚴厲起訴和監禁，美國強烈譴責。

澳洲外長黃英賢對於澳洲公民吳政亨及同案其他被告遭判刑表示嚴重關切，並指澳洲已向大陸及香港表達對於國安法被廣泛應用的強烈反對，呼籲大陸停止壓制言論、集會、媒體及公民社會的自由，以及廢除香港國安法。

聯合國人權辦公室發言人勞倫斯表示，對（國家）安全法的使用及將受言論自由、和平集會和結社自由等人權保護的行為定為刑事犯罪，表示嚴重關切。

針對上述國家批判，大陸外交部發言人林劍昨稱，香港是法治社會，任何人都不能打著民主旗號，從事違法行為並企圖逃脫法律制裁。個別西方國家一面無視其本國透過有關司法程序維護自身國家安全，一面對香港法院「公正實施」國安法無端指責。