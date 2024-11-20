新聞幕後／不以國安法論罪 世紀之判很細膩

香港首宗串謀顛覆國家政權罪案宣判，四十五人因參與立法會民主派初選被判以重刑。以香港反送中運動被捕者逾萬、被檢控者數以千計看，這起案件被告也不過四十餘人，但卻被認定為大案中的大案。此案審結和被告判刑後，香港的一個階段性結論才出來。

此案前因後果說來話長，到判刑結案這天，看案內案外細節，更有意思。

首先是大案宣判同日，香港舉行國際金融領袖投資峰會的主峰會，中共政治局委員、國務院副總理何立峰專門趕來，在會上發表主題演講。有人不解，好不容易請來各方金融巨頭，又有中共一組高官出席，這時間是否有點相沖。

但官場一個解釋說，這才是特別的安排，一是香港最大國安案件審結，一是金融「盛事」，要廣而告之香港還要繼續做國際金融中心。這才不是相沖，而可能是京港刻意安排，別忘了這天被判罪的人，當年參加的初選，後面有個「攬炒」二字。金融峰會就證實了國際金融中心沒有被「攬炒」。

再一個細節在案內。宣判這天，國安法官講判刑的理由很自然，但講不用國安法來定罪仍有些為人不解。對於國安法判刑分級不適用於本案，法官在判刑理由中特別提出，認同國安法有關分級制條文不完全適用，但可作參考。

香港行政會議成員湯家驊說出重點，他認為判決重點是法庭認為案件屬於「普通法」的串謀案，港版國安法的量刑條文及大陸判刑的案例不完全適用，是尊重和符合「一國兩制」精神的處理方法。香港行政會議召集人葉劉淑儀更點出重點，說今次案件判刑較寬鬆，亦符合普通法原則，反映本港司法獨立運作。

但凡事有柔有剛，剛的一面，是判刑這件大事辦完，中國國防部即宣布，由解放軍海軍「海南艦」和「長沙艦」組成編隊，將在周四至下周一訪港，旨在展示解放軍維護國家主權安全的堅定決心和能力。

而香港保安局長鄧炳強也說事情還沒辦完，具體到案件，他說案中脫罪者律政司已展開上訴程序。至於同案被捕但無起訴的涂謹申及鄺俊宇等八人，除非案件有時效性，否則只要有證據，就會檢控。