港泛民初選案 戴耀廷重判10年

香港四十五人被控串謀顛覆國家政權罪案，即二○二一年香港立法會選舉，民主派人士先行初選引發的案件昨在香港西九龍法院宣判，港大前副教授戴耀廷等四人被定為首要分子，判六年以上重刑，其中戴被重判十年，前眾志秘書長黃之鋒遭判四年八個月。

港首宗顛覆國家政權案件

這是香港首宗顛覆國家政權罪案件，也是罕見的被告逾四十人同場審判和宣判的案件。

此案原稱「四十七人串謀顛覆國家政權罪案」，案中兩人在審理中脫罪，最後定罪和判刑者為四十五人。除戴耀廷等四人被定為首要分子，另外四十一名被告被定為積極參加者，判刑由四年二個月至七年九個月。

香港民主派初選案大事記 製表／陳宥菘 圖／聯合報提供

這起案件圍繞著香港當年反送中運動熱詞「攬炒」（同歸於盡），源起當時港大法律系副教授戴耀廷，二○二○年四月發表在蘋果日報文章，題為「真攬炒十步，這是香港宿命」，內容被認為是提出「攬炒十步曲」。其中涉及二○二一年立法會選舉，認為如民主派取得立法會卅五席即過半數，便能左右預算案等，迫特首低頭。接下來民主派協商進行初選。

多數被告羈押已超過3年

民主派初選啟動後，港版國安法實施，二○二一年一月六日清晨，千名港警上門拘捕民主派，指其涉嫌干犯港版國安法中的顛覆國家政權罪。最先拘捕五十四人，後來有人被免予起訴或在法庭脫罪，最後定罪和宣判者四十五人。

這四十五人經歷逾百日審訊，多數被羈押已逾三年。案件最後由三名國安法指定法官判刑，法官對這起案件寫出了八十多頁判決書。稱因應被告不同求情理由和情況判刑，其中不求情的女記者何桂藍判囚七年，學生領袖黃之鋒判囚四年八個月。

法官：戴刑期已是減刑後

最受注意的是對戴耀廷的判刑理由，判決書指戴撰寫文章引起民主派注意，是初選計畫發起人亦是組織者，同時是計畫主腦，為有意按計畫行使否決權的人提供必要平台，完全有理由被列為首要分子。法官又稱留意到適用的處罰範圍是判囚十年至終身監禁，將量刑起點定於監禁十五年，唯一減刑因素是戴在早期認罪，扣減三分之一刑期，判處十年監禁。

此案仍引起香港社會高度關注，香港司法機構安排了正廳及延伸庭共四○四個公眾旁聽席，及七十一個記者席，開庭前兩日已有市民通宵排隊，包括案中已脫罪的李予信，以及一批被告的家人。大批中外媒體也是通宵排隊希望搶到記者席。

今次審判，香港警方高度戒備，在西九法院外，在羈押被告的美孚等地，都有大批警察駐守及武裝巡邏，法院外封鎖部分道路，多輛警車包括「劍齒虎」裝甲車都在周邊候命。

到庭旁聼的民主黨前主席劉慧卿說，對判決感到傷心和震怒，一眾被告沒有破壞公物，也沒傷人，刑期太重，希望他們可盡快與家人團聚。被告呂智恆的養母，散庭時高舉標語，遭警察帶走。

總統府：台將持續聲援港

記者周佑政、鄭媁、陳宥菘／台北報導

香港法院昨對民主派遭控串謀顛覆國家政權罪一案宣判，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與香港人民共同追求自由民主，台灣將持續聲援香港，透過「香港人道援助關懷行動專案」提供支持。

郭雅慧表示，民主無罪，譴責中共政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與與言論自由；此次四十五名民主派人士被判四至十年刑期，是對香港人民追求自由與民主的嚴重侵犯，進一步證明「一國兩制」不可行。

陸委會指出，我方高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨；呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓，釋放遭關押人士。外交部表示，台灣支持香港人民追求自由民主，呼籲中國政府停止對香港人民追求自由與民主的迫害。