快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

民眾黨譴責港府清算民主人士 籲中共回應國際社會關切

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
47人因「初選案」涉嫌違反香港國安法　戴耀廷（右）19日被宣判10年有期徒刑。圖為2021年資料照。圖／中通社
47人因「初選案」涉嫌違反香港國安法　戴耀廷（右）19日被宣判10年有期徒刑。圖為2021年資料照。圖／中通社

有關香港民主派人士遭到重判，台灣民眾黨今天表示，嚴正譴責中共及香港政府；民眾黨堅決反對箝制人民權利，呼籲中共回應國際社會的關切。

泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，香港法庭今天宣判刑期，香港大學法律學院前副教授戴耀廷10年，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

民眾黨透過聲明表示，針對香港民主派人士等47人案遭重判，民眾黨嚴正譴責中共及香港政府，以司法手段侵害港人追求民主人權，清算參與公民運動的民主人士；民眾黨堅決反對此種箝制人民權利的高壓極權統治，呼籲中共應該正面回應國際社會的關切。

此外，民眾黨立法院黨團也在今年5月提出具體主張，要求陸委會完善港人「投資移民」與「政治庇護」途徑，明定相關認定標準，呼籲民進黨政府「撐香港，絕對不能打假球」，民眾黨會與世界各國的民主夥伴，共同捍衛民主與人權，與香港站在一起。

中共 台灣民眾黨 戴耀廷 香港

延伸閱讀

香港泛民顛覆案判刑 保安局長稱「不會姑息」：反映罪行嚴重

戰友戴耀廷遭重判10年 朱耀明傷心嘆：背著十字架走這條路

香港47人案宣判 陸委會表達高度關切：籲釋放關押人士

香港民主人士遭判重刑 陸委會籲港府釋放本案關押人士

相關新聞

香港「47人案」判重刑 外交部嚴正譴責：侵犯港人基本權

香港法院今對民主派「47人顛覆案」宣判。我外交部表達高度關切，並嚴正譴責中國政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派...

被控「顛覆國家政權」罪名成立 香港47人案由反送中運動觸發

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪名成立，今天全部被判入獄；此案源起於「反送中」運動，是香港國安法實施後首宗同...

戰友戴耀廷遭重判10年 朱耀明傷心嘆：背著十字架走這條路

香港大學法律系前副教授戴耀廷今天在泛民初選案中遭重判10年。2014年與戴耀廷、陳健民一起領導占中運動的朱耀明說，他與戴...

美澳關切港國安判決 陸外交部：反對西方國家干涉內政

香港民主派初選案（俗稱47人案）19日宣判引起美澳等西方國家關切，大陸外交部發言人林劍19日在例行記者會上表示，堅決反對...

拜登宣示收緊邊境移民措施 美國半年內3次向大陸派出「大型遣返航班」

美國總統拜登今年夏天宣示要收緊邊境移民措施後，當地國土安全部門就不斷向外國派出遣返航班，其中近日向大陸派出了第三架大型遣...

民眾黨譴責港府清算民主人士 籲中共回應國際社會關切

有關香港民主派人士遭到重判，台灣民眾黨今天表示，嚴正譴責中共及香港政府；民眾黨堅決反對箝制人民權利，呼籲中共回應國際社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。