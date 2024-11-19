民眾黨譴責港府清算民主人士 籲中共回應國際社會關切

有關香港民主派人士遭到重判，台灣民眾黨今天表示，嚴正譴責中共及香港政府；民眾黨堅決反對箝制人民權利，呼籲中共回應國際社會的關切。

泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，香港法庭今天宣判刑期，香港大學法律學院前副教授戴耀廷10年，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

民眾黨透過聲明表示，針對香港民主派人士等47人案遭重判，民眾黨嚴正譴責中共及香港政府，以司法手段侵害港人追求民主人權，清算參與公民運動的民主人士；民眾黨堅決反對此種箝制人民權利的高壓極權統治，呼籲中共應該正面回應國際社會的關切。

此外，民眾黨立法院黨團也在今年5月提出具體主張，要求陸委會完善港人「投資移民」與「政治庇護」途徑，明定相關認定標準，呼籲民進黨政府「撐香港，絕對不能打假球」，民眾黨會與世界各國的民主夥伴，共同捍衛民主與人權，與香港站在一起。