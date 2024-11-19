香港泛民顛覆案判刑 保安局長稱「不會姑息」：反映罪行嚴重

香港保安局局長鄧炳強今天表示，45人因觸犯香港國安法的顛覆國家政權罪而被判刑，這反映出罪行的嚴重性，並指當局不會姑息，會詳細研究個別刑期及判詞，考慮是否提出上訴。

泛民47人因為參與「35+初選」案而被當局起訴，其中45人罪成，今天全部被判刑，刑期由4年多至10年不等。

鄧炳強下午召開記者會表示，判刑反映出罪行的嚴重性，也顯示危害國家安全的罪行需要嚴懲，並強調當局不會姑息危害國家安全的行為。

另外，資深大律師兼行政會議成員湯家驊表示，相關刑期合理，法庭判刑時較著重普通法的判刑原則，多於單純跟從香港國安法條文處理。

他形容相關判決反映出在「一國兩制」之下，香港行使中的普通法基本原則獲得尊重。

行政會議召集人葉劉淑儀認為，這次判刑比較寬鬆，也符合普通法原則，包括認罪可獲1/3刑期扣減。