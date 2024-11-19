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香港「47人案」判重刑 外交部嚴正譴責：侵犯港人基本權

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
11 月29 日，在香港對47 名民主派人士進行大規模國家安全審判時，一名被稱為「黃奶奶」的民主運動人士在西九龍法院外抗議。圖／美聯社
11 月29 日，在香港對47 名民主派人士進行大規模國家安全審判時，一名被稱為「黃奶奶」的民主運動人士在西九龍法院外抗議。圖／美聯社

香港法院今對民主派「47人顛覆案」宣判。我外交部表達高度關切，並嚴正譴責中國政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與和言論自由，嚴重侵犯香港人民追求自由與民主的基本權利。

外交部表示，注及許多民主國家和國際組織持續對此案表達關切，直指令香港繁榮的自由與法治再次受到踐踏，香港的基本自由和民主遭到進一步侵蝕，並凸顯香港人權的迅速瓦解。

民主自由是普世價值，台灣支持香港人民追求自由民主。外交部呼籲中國政府停止對香港人民追求自由與民主的迫害，也呼籲香港政府確實保障香港人民的自由人權，停止政治打壓，釋放本案關押人士。

外交部也呼籲國際民主陣營持續關注香港情勢，台灣將與捍衛自由人權的民主夥伴攜手同行，共同抵抗專制勢力的擴張。

人權 外交部 言論自由 香港

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