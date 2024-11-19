戰友戴耀廷遭重判10年 朱耀明傷心嘆：背著十字架走這條路

香港大學法律系前副教授戴耀廷今天在泛民初選案中遭重判10年。2014年與戴耀廷、陳健民一起領導占中運動的朱耀明說，他與戴不但是戰友，甚至像兄弟、家人一樣。對於60歲的戴耀廷將面對漫長的刑期，「我很傷心難過」。

戴耀廷、陳健民、朱耀明當年一起領導占領中環運動，被稱為「占中三子」。占中運動2014年爆發，2019年3人被法庭判串謀犯公眾妨擾罪等罪名成立，戴、陳在法庭上沒有為自己求情，只希望法庭不要判年邁的朱耀明監禁。最後法庭判戴、陳入獄16個月，朱耀明緩刑2年。

當時朱耀明在法庭外淚流滿面，並在囚車押送戴、陳經過的路上守候，當囚車經過時，朱揮動黃色手巾向囚車大喊：「戴耀廷加油！戴耀廷！陳健民！」

朱耀明在香港泛民初選案判刑前夕接受中央社訪問，訴說他眼中的戴耀廷。他說，與戴耀廷的感情已經超越了好朋友，兩人之間有一份兄弟的情義，甚至像家人一樣。

戴耀廷於香港的傳統名校中學畢業後，進入香港大學法律系，大學時期是學生會的活躍分子，之後赴英國修讀法律碩士，1991年起開始在港大法律系教書。

1987年香港主權移交前，戴耀廷曾以學生代表身分加入「基本法」諮詢委員會。這位專研憲法、憲政和公共法等的專家，曾以法律學者身分向政府及政黨給予意見。2001年，戴耀廷一度獲香港政府頒授榮譽勳章，表揚他推動「基本法」的貢獻。

朱耀明說，戴耀廷結婚是由他證婚，當時兩人算不上是朋友。2002年一群學者等專業人士成立「香港民主發展網絡」，戴耀廷有一起開會，兩人有較多的接觸。

2013年初，戴耀廷首次在報章發表「公民抗命的最大殺傷力武器」的文章，拋出要以公民抗命方式爭取真普選這枚震撼彈。後來戴耀廷接受訪問時稱，領導這場公命抗命運動的最佳人選是朱耀明與陳健民。

朱耀明說，戴耀廷點名他前，沒有跟他說過，當時他對戴耀廷的認識不是很深，對於被點名都沒有頭緒。他立即致電身在海外的陳健民，陳叫他先答應，他便答應了，就這樣慢慢形成了「占中三子」。

之後3人差不多每週都見面聚會，商討「占中」，由那時開始，朱耀明與戴耀廷成為真正的戰友，兩人信念一致。

「他（戴耀廷）是一個很單純的人，沒有政治利益，沒有什麼特別的欲望，不是說想得到什麼，他本來就不想做領袖。他只是單純有一個目標，有了目標便做，沒有顧慮太多，沒有考慮自己可能會失去什麼」，朱耀明說。

由籌備至占中出現，再經歷79日運動的起伏跌宕，戴耀廷曾遭不同陣營謾罵攻擊，這一切朱耀明都看在眼裡。「被人罵、被人攻擊，他（戴耀廷）都接受，沒有任何負面說話，私底下都沒有，」朱耀明說，也因為戴耀廷的心胸廣闊，當時能與建制派及較激進的議員溝通。

占中運動10年後的今天，戴耀廷再次淪為階下囚。自2021年初因初選案被捕至今，他已被還押3年8個月。香港的朋友知道朱耀明掛心戰友，探視戴耀廷後會向他轉達戴的情況。

朱耀明說，朋友曾轉達戴耀廷說，在這個時刻面對苦難就要忍耐，忍耐就是從心中的愛而來；又說每當克服一個困難，就增添一些智慧。朋友說，看到戴耀廷心中的平靜。

朱耀明最後一次見到戴耀廷，是2019年戴因占中運動入獄數月後獲准保釋，當時陳健民仍在服刑中，朱耀明獲判緩刑。兩人見面深深擁抱，閒話家常。2020年，朱耀明移居台灣，與戴耀廷沒有機會再見面。

80歲的朱耀明說，接近初選案判刑的日子，他也出現抑鬱的情緒，經歷過不能入睡或躺在床上不想動，「他（戴耀廷）是一個謙謙君子，本來可以走一條康莊大道，卻背著十字架走這條路。」

今天法庭宣布判處戴耀廷入獄10年後，朱耀明說，「我很傷心難過」。他除了掛心戴耀廷外，還掛心戴的家人。