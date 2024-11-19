美澳關切港國安判決 陸外交部：反對西方國家干涉內政

香港民主派初選案（俗稱47人案）19日宣判引起美澳等西方國家關切，大陸外交部發言人林劍19日在例行記者會上表示，堅決反對個別西方國家干涉中國內政。

林劍稱，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。任何人都不能打著民主的旗號從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。

林劍指出，個別西方國家一面無視其本國通過有關司法程序維護自身國家安全的事實，一面對香港法院公正實施《香港國安法》無端指責，這種行徑是對法治精神的嚴重褻瀆和踐踏。

林劍強調，「中國中央政府堅定支持香港特區維護國家安全，依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對個別西方國家借有關司法個案干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。」

法新社報導，美國駐港澳總領事館發言人19日表示，美國對此事予以強烈譴責，並說這些被告「因和平參與受《香港基本法》保護的正常政治活動，而受到嚴厲起訴和監禁」；澳洲外長黃英賢則說，「澳洲對中國和香港官方繼續廣泛實施國家安全立法表示強烈反對。」

香港47人案判刑結果出爐，主腦戴耀庭判囚10年，何桂藍七年，鄒家成93月，前述三人判囚最重，其餘被告則是約50至80多月不等。其中，黃之鋒坐牢56個月。該案件《香港國安法》實施後首宗顛覆國家政權罪案件、也是涉及《國安法》被告人數最多的一宗。