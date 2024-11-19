港47人案宣判 在台港人憤慨：香港司法獨立蕩然無存

香港「民主派初選47人案」今（19）日宣判，最終裁定45名被告罪成，判刑4年2月至10年不等。在台港人團體「香港邊城青年」表示，判決結果並不意外但依然令人憤慨，這起事件顯示，過去象徵香港的法治與司法獨立，如今已蕩然無存。而在荒謬且不再獨立的法律制度下，這些被告的自由遙遙無期。

香港邊城青年發布聲明表示，本案是「港版國安法」實施後最大規模的案件之一，從2021年1月6日的大逮捕，到2021年2月28日以「港版國安法」正式起訴，部分參與者自被拒保釋以來，已被還押逾1,300天，19日終於被判刑。

聲明指出，這場由國安法指定法官審理、且不設陪審團的「審判」，最終裁定45名被告罪成，判刑4年2月至10年不等，「儘管結果並不意外，但依然令人憤慨」。除了判刑標準完全缺乏邏輯，無論被告是否認罪、是否求情，都未能改變判決。「這起本質上以法律介入公民政治參與的荒謬劇，早已顯示過去象徵香港的法治與司法獨立，如今已蕩然無存」。

聲明表示，「47人案」參與者的目標，僅是透過合法途徑成為服務市民的立法議員，「究竟何罪之有？」然而，港府卻以「串謀顛覆國家政權」的罪名扣押他們，許多被告被上門拘捕及搜查，逮捕的規模與對公民參與政治的直接迫害形同「港版二二八」。在荒謬且不再獨立的法律制度下，他們的自由遙遙無期。

聲明表示，「對於港共政權而言，只要不喜歡的人，便可以隨意將其羈押、控罪，甚至刑滿後再以其他罪名繼續監禁。即便部分人僥倖獲釋，亦難以真正重獲自由，因為各種形式的監控、限制行動以及噤聲仍然持續存在」，「中共與香港政府對抗爭者的打壓並未停止，未來亦必定會持續」。

聲明最後向台灣政府喊話，呼籲繼續支持香港抗爭者，特別是明年即將有機會符合條件取得台灣身分的專案庇護者，甚至未來因為受到政治迫害而可能會出現的流亡者。同時，亦希望台灣能持續促進並保障在台港人的基本權益，讓他們能夠在台灣安心生活，能真正享有免於恐懼的自由，不再受中共跨境鎮壓的威脅。