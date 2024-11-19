快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

聽新聞
0:00 / 0:00

香港47人案宣判 陸委會表達高度關切：籲釋放關押人士

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
「香港47人案」今（19）日宣判，陸委會對於判決表達「高度關切與遺憾」，並呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案關押人士。（圖／本報系資料照）
「香港47人案」今（19）日宣判，陸委會對於判決表達「高度關切與遺憾」，並呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案關押人士。（圖／本報系資料照）

被稱為「香港47人案」的香港民主派初選被控串謀顛覆國家政權案今（19）日宣判，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭重判10年，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月，其他被告刑期多在4年多至7年多之間。對此，陸委會表達高度關切與遺憾，並呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案關押人士。

這是香港國安法實施後首宗顛覆國家政權罪案件，也是國安法迄今最大規模的審判。當中有31人認罪，14人經審訊後被裁定罪成，2人脫罪。

陸委會19日發布新聞稿，就「港版國安法」實施以來最大規模政治檢控案件「民主派初選47人案」判決表示，我方高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨；呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案遭關押人士。

陸委會指出，港府以「港版國安法」中的「串謀顛覆國家政權」罪名，起訴2020年參與香港立法會初選的47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人甚至在未審判確定的情況下，被羈押長達3年。

陸委會表示，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士，而今47人中仍有45人遭定罪，「對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士均深感不捨與沉痛，並對香港環境惡化感到強烈的遺憾」。

陸委會表示，近年來諸多國際評比及層出不窮的案例，均顯示香港的民主、自由、人權每況愈下，已對香港國際形象造成負面影響。港方應尊重並保障港人的公民權利、表意自由，以及司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。

港版國安法 陸委會 香港

延伸閱讀

麥當勞鬆餅堡開賣不到五天售罄 她曝光香港作法…網酸：台灣超沒誠意

香港民主人士遭判重刑 陸委會籲港府釋放本案關押人士

何立峰籲香港對接大陸發展戰略 並提三點建議

港47人顛覆案宣判 總統府：台灣持續聲援提供實際支持

相關新聞

美澳關切港國安判決 陸外交部：反對西方國家干涉內政

香港民主派初選案（俗稱47人案）19日宣判引起美澳等西方國家關切，大陸外交部發言人林劍19日在例行記者會上表示，堅決反對...

報復社會事件頻傳 陸最高檢：對危害校園安全犯罪零容忍

近期大陸重大社會案件頻傳，大陸最高人民檢察院19日召開會議強調，校園安全事關學生健康成長，事關社會和諧穩定。對侵害學生權...

香港47人案宣判 陸委會表達高度關切：籲釋放關押人士

被稱為「香港47人案」的香港民主派初選被控串謀顛覆國家政權案今（19）日宣判，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷...

習近平點名賴清德 港媒：希望川普不要和賴走太近

大陸國家主席習近平日前在秘魯與美國總統拜登舉行會晤，並明確提出台灣問題等四條紅線，香港星島日報評論認為，習近平在與外國元...

港47人案宣判 戴耀廷遭判重刑10年 黃之鋒判囚56個月

香港民主派初選案（俗稱香港47人案）判刑結果出爐，香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭判重刑監禁10年，黃之鋒坐牢56個月。...

港47人案宣判 在台港人憤慨：香港司法獨立蕩然無存

香港「民主派初選47人案」今（19）日宣判，最終裁定45名被告罪成，判刑4年2月至10年不等。在台港人團體「香港邊城青年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。