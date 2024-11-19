香港民主人士遭判重刑 陸委會籲港府釋放本案關押人士

針對「港版國安法」實施以來最大規模政治檢控案件－民主派初選47人案判決，大陸委員會19日透過新聞稿表達我方高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨。陸委會病呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案遭關押人士。

陸委會指出，港府以「港版國安法」中的「串謀顛覆國家政權」罪名，起訴2020年參與香港立法會初選的47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人甚至在未審判確定的情況下，被羈押長達3年。

新聞稿稱，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士，而今47人中仍有45人遭定罪，對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士均深感不捨與沉痛，並對香港環境惡化感到強烈的遺憾。

陸委會表示，近年來諸多國際評比及層出不窮的案例，均顯示香港的民主、自由、人權每況愈下，已對香港國際形象造成負面影響。港方應尊重並保障港人的公民權利、表意自由，以及司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。