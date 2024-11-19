中印外長會唔 王毅：盡快爭取恢復直航、互派記者

大陸外長王毅18日在里約熱內盧會見印度外長蘇傑生時表示，爭取盡快在恢復直航、互派記者、便利簽證等方面取得實際進展。

大陸外交部19日發布訊息指出，王毅表示，習近平主席和莫迪總理前不久在喀山舉行成功會見，中印關係重啟再出發，這符合兩國人民根本利益，符合全球南方國家的期待，也符合歷史前進的正確方向。

王毅稱，中印雙方要落實好領導人重要共識，相互尊重彼此核心利益，通過對話溝通增進互信，秉持誠意誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康發展軌道。要多發出積極信號，多做有利於兩國交往的事情；多增進互信，少一些猜忌；多開展合作，少一些消耗。

王毅說，明年是中印建交75周年，雙方要規劃好紀念活動，鼓勵各領域各層級交流互訪，增進理解和互信。

王毅指出，中印都奉行不結盟的外交政策，都堅持多邊主義，支持國際關係民主化，要繼續在國際事務中加強協調配合，推動金磚機制、上海合作組織取得更大發展。

大陸外交部引述蘇傑生發言表示，印中之間共識遠大於分歧，雙方應以戰略眼光看待雙邊關係，以更積極態度妥善處理有關問題，不讓具體分歧定義兩國關係。

蘇傑生稱，印方願以明年兩國建交75周年為契機，推動印中關係向前發展。印中都在國際事務中發揮重要作用，這也體現了印中合作的潛力。印方同樣反對單邊主義，不贊成軍事同盟，主張國際關係實現民主化，願同中方在二十國集團、金磚等多邊機制中加強協調合作。

習近平在10月23日與印度總理莫迪在俄羅斯喀山出席金磚國家領導人會晤期間舉行雙邊會見，為兩國領導五年來首度會晤，外界認為該舉象徵中印關係走出低谷。會晤中，中印雙方同意加強溝通合作，增進戰略互信，同意兩國外長和各層級的官員開展對話，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。在爭議已久的邊境問題上，大陸外交部10月31日證實「就有關問題」達成解決方案，一線部隊正在落實中。