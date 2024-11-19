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習近平點名賴清德 港媒：希望川普不要和賴走太近

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
習近平16日在祕魯與拜登會面時強調，美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性。（法新社）
習近平16日在祕魯與拜登會面時強調，美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性。（法新社）

大陸國家主席習近平日前在秘魯與美國總統拜登舉行會晤，並明確提出台灣問題等四條紅線，香港星島日報評論認為，習近平在與外國元首會談時首次公開點名斥責台灣領導人，顯示北京對賴清德不抱幻想，並且希望即將上任的川普不要和賴走得太近，但川普執政後不可能遵守。

星島日報19日以署名紀曉華發布觀察文章指出，中美關係四道紅線中，排在首位的台灣問題，最容易爆發衝突，也是中方最念茲在茲。不過，美國不可能不打台灣牌，川普執政後也不可能遵守中方提出的四道紅線。

評論指出，從川普第一任期內，通過「台灣旅行法」，大幅提升美台的官方往來。與此同時，川普提名的國務卿盧比歐是著名的「反華議員」，也是「友台派」代表，便可知川普不會改變，特別針對台灣問題不會讓步。

星島日報進一步指出，但無論如何打台灣牌，美方也不敢輕易改變「一個中國」以及「不支持台獨」的承諾，因為這意味著可能爆發戰爭。

評論稱，中方也知道美國都是出爾反爾，因此習近平在會見中特別提醒：「要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。」

習近平與拜登16日在秘魯亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會晤，習近平重申中方關於台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利等四條紅線，願與美方繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，拜登則強調不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制。

在大陸官媒報導中，習近平強調，美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性。

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