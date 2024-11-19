俄烏局勢升高 王毅：中俄堅定捍衛二戰勝利成果

在美國首度同意烏軍以美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）遠程飛彈深入攻擊俄國境內目標，導致俄烏局勢進一步升溫後，大陸外長王毅18日在巴西里約熱內盧與俄羅斯外長拉夫羅夫進行會面。王毅表示，明年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，中俄要共同辦好紀念活動，堅定捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，以史為鑒、開闢未來。

根據大陸外交部新聞稿，王毅與拉夫羅夫在會談時也就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換了意見。

王毅說，中俄要同金磚夥伴一道，落實好金磚喀山峰會成果，做大做強金磚機制，增強全球南方影響力，為世界多極化發揮更大作用。中國已接任上海合作組織主席國，願同俄方密切配合，推動上合組織取得更大發展，邁上新的台階。

拉夫羅夫表示，俄中關係處於前所未有的高水平。兩國元首保持密切交往，制定了新的合作目標。俄中關係始終堅持平等、互利、共贏原則，符合兩國人民利益，也得到全球南方國家支持。感謝中方對俄羅斯擔任金磚主席國的支持，俄方將積極支持中國發揮好上合組織主席國作用，願同中方繼續加強在二十國集團、亞太經合組織和聯合國等多邊機制的合作。

拉夫羅夫並稱，聯合國是二戰勝利最重要成果，紀念聯合國成立80周年具有重要意義。國際社會應以此為契機，反對破壞戰後國際秩序，共同維護全球和平穩定。

俄羅斯衛星通訊社則報導，拉夫羅夫說，「在歐洲出現新納粹源頭背景下，我們特別重視即將舉行的東西線勝利80周年紀念活動。當然，這一事件遠遠超出了軍事紀念活動的範圍。」

據俄羅斯外交部網站消息，會面期間，拉夫羅夫和王毅討論了莫斯科與北京最高層達成協議的執行情況，以及進一步接觸的計劃。雙方高度評價俄中在世界體系持續動盪的背景下開展政治對話和務實互動。

拉夫羅夫表示，「此次對話以俄中戰略夥伴關係特有的傳統保密和建設性方式進行，就全球和地區議程上的廣泛問題深入交換意見。」