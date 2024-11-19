快訊

又是台中向上路長下坡！大貨車翻車撞斷門架 波及6轎車3人送醫

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

港47人案宣判 戴耀廷遭判重刑10年 黃之鋒判囚56個月

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
戴耀廷（前中）因於2013年提出以「讓愛與和平佔領中環」而受到關注，他認為香港若未能有「真正普選」，應該參與佔領行動以爭取2017年香港行政長官選舉得以有「真正選擇」。2021年1月6日，戴耀廷與其他2020年立法會選舉民主派初選參與者因涉嫌根據國家安全法「串謀顛覆國家政權」被捕，並於19日遭判重刑監禁10年。（美聯社）
戴耀廷（前中）因於2013年提出以「讓愛與和平佔領中環」而受到關注，他認為香港若未能有「真正普選」，應該參與佔領行動以爭取2017年香港行政長官選舉得以有「真正選擇」。2021年1月6日，戴耀廷與其他2020年立法會選舉民主派初選參與者因涉嫌根據國家安全法「串謀顛覆國家政權」被捕，並於19日遭判重刑監禁10年。（美聯社）

香港民主派初選案（俗稱香港47人案）判刑結果出爐，香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭判重刑監禁10年，黃之鋒坐牢56個月。該案件是《香港國安法》實施後首宗顛覆國家政權罪案件，也是涉及《國安法》被告人數最多的一宗。

綜合《香港01》、《明報》等媒體報導，香港法院19日宣判，戴耀庭判囚10年，何桂藍七年，鄒家成93個月，前述三人判囚最重，其餘被告則是約50至80多月不等。

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過立法會半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓港府。4名涉及組織及參與的人士，事後在《香港國安法》的串謀顛覆國家政權罪名下被提控，其中31人認罪，餘下16人經審訊後，14人被裁定罪成。有罪的45人19日在西九龍法院判刑。

《香港01》報導，上午10時許，各被告陸續入庭，法官宣讀完判決即散庭。其中，黃之鋒判囚56個月，是判刑屬輕的被告之一，他返回羈留室前喊：「我愛香港，bye bye」；判囚53月的馮達俊則露齒笑。公民黨4名有罪被告囚50個月至78月，民主黨6名被告囚53個至7年不等。認罪的被告判囚50多月，不認罪的被告大都超過6年。

報導稱，事隔4年，多名被告求情時透露，經長時間拘留，或是家庭因素，態度已有所改變，並對過往曾作的言論感悔意，亦有部份立場不變，堅持當時的做法無錯，而被法官視為其中一名最激進的被告何桂藍，更沒作任何求情。

根據《國安法》條文，刑罰設「三級制」，第一級的「首要分子」，最少須判囚10年，最高可被判無期徒刑；第二級的「積極參加者」，會判3至10年監禁；第三級的「其他參加者」，則可判3年以下的刑罰。

也因涉案人數眾多，法院判刑前，有市民通宵在庭外排隊，排隊人數到了早上8時許已增至近300人。法廣報導，為了因應抗議民眾，港府週末已在法院外的人行道架設大量鐵欄和鐵馬。

國安法 香港 黃之鋒

延伸閱讀

香港國安法最大案 初選案明宣判 學者料至少判3至10年

香港中大占橋暴動案重審 理大生改判囚33個月

女婿陳鑒外遇 余天心痛余苑綺臨終前求情「不要怪他」

余天女婿陳鑒獲緩刑關鍵 無前科、認罪加賠償165萬

相關新聞

習近平點名賴清德 港媒：希望川普不要和賴走太近

大陸國家主席習近平日前在秘魯與美國總統拜登舉行會晤，並明確提出台灣問題等四條紅線，香港星島日報評論認為，習近平在與外國元...

港47人案宣判 戴耀廷遭判重刑10年 黃之鋒判囚56個月

香港民主派初選案（俗稱香港47人案）判刑結果出爐，香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭判重刑監禁10年，黃之鋒坐牢56個月。...

籲加強AI合作 習近平：避免AI成為富國與富人的遊戲

大陸國家主席習近平18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會針對全球治理發表演說中提及，在數位治理上，要加強人工...

因應川普2.0 習近平籲澳墨 共推經濟全球化、反對保護主義

因應川普即將再度出任美國總統，大陸國家主席習近平在巴西出席G20峰會期間，呼籲澳洲共同反對保護主義，並表達中方願同墨西哥...

大學實習對台留下好印象 香港設計師在台落地生根

陸委會參事楚恆惠18日與策進會出席內政部移民署「到府服務、宅配愛」聯合訪視活動，與移居新竹經營設計公司的香港新住民馮潔欣...

習近平G20場邊會晤澳總理 喊話共同反對保護主義

大陸國家主席習近平18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯，這是艾班尼斯去年十一月訪問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。