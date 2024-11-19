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籲加強AI合作 習近平：避免AI成為富國與富人的遊戲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平在G20講話上呼籲加強人工智慧國際治理和合作，確保人工智慧向善、造福全人類，避免其成為「富國和富人的遊戲」。（新華社）
大陸國家主席習近平在G20講話上呼籲加強人工智慧國際治理和合作，確保人工智慧向善、造福全人類，避免其成為「富國和富人的遊戲」。（新華社）

大陸國家主席習近平18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會針對全球治理發表演說中提及，在數位治理上，要加強人工智慧國際治理和合作，確保人工智慧向善、造福全人類，避免其成為「富國和富人的遊戲」。

習近平18日出席二十國集團領導人第十九次峰會第二階段會議，在針對「全球治理機構改革」議題上，發表題為「攜手構建公正合理的全球治理體系」的講話。新華社19日刊出演講全文。

習近平表示，站在新起點上，應該秉持人類命運共同體理念，相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方作為夥伴而非對手。

習近平指出，要在經濟、金融、貿易、數字、生態環境等領域進一步凝聚國際共識，完善全球治理，促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

在經濟治理上，習近平稱國際金融機構和商業債權人作為主要債權方，應該參與對發展中國家減緩債行動；要營造風清氣正的營商環境，堅持對腐敗零容忍，加強追逃追贓國際合作，不為腐敗分子及其資產提供「避風港」。

在金融治理上，習近平指出，要增加發展中國家話語權和代表性，按照各方商定的時間表和路線圖，開展世界銀行股權審議，推進國際貨幣基金組織份額佔比調整；防止本國貨幣政策調整產生負面外溢效應，發達國家在這方面應該承擔起責任；要完善金融風險監測、預警、處置體系等。

在全球貿易治理方面，習近平表示，要繼續推進世界貿易組織改革，反對單邊主義、保護主義，推動爭端解決機制盡快恢復正常運轉；要避免經濟問題政治化、人為割裂全球市場，避免以綠色低碳為名、行保護主義之實等。

於生態治理，習近平稱，中方願同各方持續深化綠色基建、綠色能源、綠色礦產、綠色交通等領域國際合作，在力所能及範圍內為發展中國家提供支持。

在安全治理方面，習近平再度表明中方對於當前世界衝突熱點的立場，在烏克蘭危機部分，本著「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則，推動局勢降溫、政治解決；在巴以衝突部分，除盡快推動各方停火止戰，為緩解地區人道主義危機和戰後重建提供支持外，並稱解決根本出路在於「兩國方案」。

綠色 習近平

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