建設公正世界 習近平稱要多合作、少一些小院高牆

大陸國家主席習近平18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次峰會，會上發表講話，提及為建設共同發展公正世界，要多一些合作，少一些小院高牆，並提出中國支持全球發展八項行動，

習近平在峰會上圍繞「抗擊飢餓與貧困」議題討論時，發表題為《建設一個共同發展的公正世界》的講話，新華社在19日刊出全文。

根據新華社內容，習近平指出，當今世界百年變局加速演進，人類發展面臨的機遇和挑戰前所未有。「作為世界主要大國領導人，我們應該不畏浮雲遮望眼，秉持命運共同體意識，扛起歷史責任，展現歷史主動，推動歷史進步。」

習近平表示，從中國到巴西G20峰會，都有共同目標，那邊是建設一個共同發展的公正世界。

為了達到前述目標，習近平表示，要在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋梁，少一些「小院高牆」、支持發展中國家採取可持續的生產和生活方式、營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境與要堅持多邊主義等。

習近平宣布中國支持全球發展八項行動：一是高質量共建「一帶一路」；二是建設好全球南方研究中心；三是支持非洲發展；四是支持減貧和糧食安全國際合作；五是推動全球科技創新成果更多惠及全球南方；六是支持二十國集團開展造福全球南方的務實合作；七是落實二十國集團「反腐敗行動計劃」；八是擴大對最不發達國家單邊開放等。