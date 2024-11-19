因應川普2.0 習近平籲澳墨 共推經濟全球化、反對保護主義

因應川普即將再度出任美國總統，大陸國家主席習近平在巴西出席G20峰會期間，呼籲澳洲共同反對保護主義，並表達中方願同墨西哥一起，共同維護多邊主義和國際公平正義，為推動世界經濟發展注入正能量。

根據大陸外交部發布的新聞稿，當地時間18日上午，習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

習近平指出，中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能夠發展好。中方願同澳方一道，推動建設更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，為地區和世界注入更多穩定性和確定性。

習近平並表示，中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵中國企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

他強調，中澳都是經濟全球化和自由貿易的支持者、維護者，雙方應該加強協調和合作，反對保護主義，推動各國在開放中分享機會和利益，實現共同發展。

當地時間18日下午，習近平還會見了墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。習近平再次祝賀薛恩鮑姆成為墨西哥歷史上首位女性總統。

習近平稱，中墨兩國對很多國際問題的看法相似，理念契合，都倡導普惠包容的經濟全球化。中方願同墨方一道，維護多邊主義和國際公平正義，為推動世界經濟發展注入正能量。