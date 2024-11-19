王金平會宋濤 全程未提「九二共識」

立法院前院長王金平昨在廈門會見大陸國台辦主任宋濤，王金平除提到中華民族、中華文化外，還引述大陸海協會前會長汪道涵的「兩岸之道，唯和與合」，並以金廈往來變化為例，指出戰爭與和平、隔絕與交流，完全在執政者的「善用其心」。王金平開場白全程未提「九二共識」，最後則提及「兩岸共識」。

這場會晤，昨傍晚在廈門海悅山莊舉行。開場白時，宋濤表示台獨與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平、堅持九二共識、反對台獨。他重申「搞台獨是絕路」，去中國化必然失敗；台灣無論什麼政黨、什麼政治團體、個人，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，與大陸交往交流就沒有障礙；最後喊話，共同推進「和平發展、國家統一」。

王金平致詞時長篇幅著墨兩岸關係，包含引用汪道涵弔唁海基會前董事長辜振甫時的唁電內容「兩岸之道，唯和與合」。王強調，過去四十年，兩岸人民在經濟、文化、宗教、藝術等各方面都已成為密不可分的合作夥伴，也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎。

王金平還強調，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，兩岸事，猶未晚；並喊話增進同胞的民族認同、文化認同。他還提出，善用其心，同心同德，就必能建立「兩岸共識」，但未進一步闡述兩岸共識的內涵。

王金平昨上午先到漳州祭祖，提及中華民族慎終追遠的美德，並表態「大家都是中華民族的一分子」，而中華民族等同一個大家庭。他此行其餘行程皆相當神秘，包含近日正好也在漳州考察的中共福建省委書記周祖翼及漳州市委書記、廈門市委書記等官員是否與王金平會面，外界都不得而知。