大學實習對台留下好印象 香港設計師在台落地生根

陸委會參事楚恆惠18日與策進會出席內政部移民署「到府服務、宅配愛」聯合訪視活動，與移居新竹經營設計公司的香港新住民馮潔欣座談交流，聆聽她在台創業經驗與分享生活點滴。楚恆惠表示，很開心看到馮潔欣在台創業成果，也鼓勵可利用閒暇時多去台灣各地看看，讓創作更貼近在地文化。她並表示，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台落地生根。

根據財團法人台港經濟文化合作策進會新聞稿，畢業於香港理工大學工業產品設計學系的馮潔欣，於2021年8月以投資事由來台居留，創立設計公司，並於2024年5月取得定居資格。

馮潔欣分享說，她在就讀大學期間，曾在台灣的設計公司實習，當時便發現台灣在設計風格、概念及理念與香港有許多相似之處，且台灣的社會福利政策良好，生活便利，便對台灣留下良好的印象，又因喜愛台灣的文化、氣候及台灣人的友善與生活態度，而選擇留在台灣生活、申請定居。

楚恆惠在聆聽馮潔欣分享來台實績及作品後表示，很開心看到馮潔欣在台創業成果，也鼓勵可利用閒暇時，多去台灣各地看看，不但可以見識各地不同的風土人情，亦可滋養創作者的內涵，讓未來的創作更貼近在地文化，相信這樣的融合定能創造不一樣的生命精彩。

楚恆惠進一步指出，陸委會、策進會及桃園市政府將於12月13日合辦「關懷港澳人士居留定居座談會」，輔導協助港澳朋友在台安居樂業，進而順利取得定居，在新故鄉開創幸福新生活，歡迎有興趣的港澳朋友一起報名參加。

楚恆惠並表示，陸委會及策進會秉持著主動關心服務港澳朋友的精神，從2023年開始，已在全台各地區舉辦了10多場次的「關懷港澳人士居留定居座談會」，計有超過700位港澳朋友參加，座談會透過面對面的溝通，直接解答疑惑，協助港澳朋友們解決所遇問題，也成為港澳朋友認識同鄉的平台，參與者也透過社群網絡的分享，讓更多未到場的港澳朋友也可以獲得最新、最完整的實用資訊。