習近平G20場邊會晤澳總理 喊話共同反對保護主義

大陸國家主席習近平18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯，這是艾班尼斯去年十一月訪問北京後，兩人首度會面。習近平表示，中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵大陸企業赴澳投資興業，希望澳方為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境；雙方應該反對保護主義。艾班尼斯說，澳方反對「脫鉤」；堅定奉行一個中國政策。

這次會晤是在矢言對大陸加徵高額關稅的美國前總統川普確定重返白宮後舉行。路透報導指出，儘管澳洲與美國的國防關係日益密切，但大陸方面仍尋求將澳洲推廣為「川普時代」下，與大陸進行貿易往來的正面例子。

根據央視報導，習近平告訴艾班尼斯，去年十一月，兩人在北京就事關中澳關係長遠發展的戰略性、全局性、方向性問題，進行了深入溝通，「談得很好」。一年多來，兩國各層級保持密切的溝通往來，積極推進落實二人達成的重要共識，取得積極進展。

習近平提到，十年前的今天，他正在對澳洲進行國是訪問，期間雙方一致決定建立全面戰略夥伴關係，「十年來，中澳關係取得一些發展，也經歷一些曲折，給我們許多啟示」。

習近平強調，中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能夠發展好。中方願同澳方一道，推動建設「更加成熟穩定、更加富有成果」的中澳全面戰略夥伴關係，為地區和世界注入更多穩定性和確定性。

習近平指出，250多家澳洲企業參加了今年的進博會，創下歷史新高，這是澳方企業對大陸經濟和兩國合作投下的「信任票」。雙方要堅持拓展「互利共贏」的合作格局。中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵大陸企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

習近平強調，中澳都是經濟全球化和自由貿易的支持者、維護者，「雙方應該加強協調和合作，反對保護主義，推動各國在開放中分享機會和利益，實現共同發展」。

據報導，艾班尼斯表示，自他去年訪問北京以來，澳中關係在包括貿易在內的各領域取得「令人鼓舞」的進展，為兩國人民帶來實實在在的利益。澳方堅持奉行一個中國政策，反對「脫鉤」，主張推進經濟全球化，希望與中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作。

艾班尼斯說，大陸發展為亞太地區長期保持穩定和增長作出重要貢獻，澳方支持大陸擔任2026年亞太經濟合作（APEC）東道主，願同中方加強多邊溝通，促進地區和平穩定和繁榮發展。

路透報導，分析人士認為，即將上任川普政府承諾對大陸徵收高額關稅，這似乎與澳洲尋求穩定對中關係，並向中國出口鐵礦石、天然氣和農產品的政策形成鮮明對比。

艾班尼斯17日被問及川普對大陸加徵關稅的承諾時表示，他不會參與北京和華盛頓之間的雙邊關係。他表示，澳洲在針對與北京立場分歧的議題上，沒有改變立場，而對大陸的出口為澳洲創造就業機會。