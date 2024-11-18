快訊

12強Live／中華隊投手車輪戰壓制古巴 5局打完2：0領先

四隻花蟹要價六千？萬里龜吼漁港店家評「合理」 揭背後原因

沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

川普2.0或再啟關稅戰 劉憶如：要為台灣傳產另闢戰場

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
台大財務金融系兼任教授劉憶如18日在北威論壇表示，現在台灣對美國出口高是很大的警訊，特別是傳產會受到很大影響，建議要另闢戰場因應。記者黃雅慧／攝影
台大財務金融系兼任教授劉憶如18日在北威論壇表示，現在台灣對美國出口高是很大的警訊，特別是傳產會受到很大影響，建議要另闢戰場因應。記者黃雅慧／攝影

川普當選提供台灣反思中美經貿關係契機，在川普可能對全球實施關稅政策下，台大財務金融系兼任教授劉憶如表示，現在台灣對美國出口高是很大的警訊，特別是傳產會受到很大影響，建議要另闢戰場因應。

北威論壇18日以「川普2.0國際政經新局勢」為題，邀請國內專家學者討論川普當選後的政經形勢。

劉憶如指出，過往台灣對大陸含香港佔比高被批評被詬病，但現在反值得警惕，下降速度太快，其實影響傳產速度很大。她引述數據指出，2021年台灣對中出口占比42%，對美占比14%，2023年對中出口占比降到35%，對美出口占比升到17%，今年前十個月對中出口占比31.5%，對美國出口占比24%，對美出口快要追上對中出口。

劉憶如稱，對中出口下降是好事，但對美國增加太快，尤其現在美國要對全球課關稅，台灣如何因應？特別對美國都是出口高科技，在資通訊外的傳產業出口多為負成長。「萎縮的內容沒有找到地方去，後續要怎麼辦？加上未來有美國關稅，要怎麼辦？」

劉憶如進一步提出擔憂，這時候要考慮另闢戰場，特別其他產業要另闢戰場，不在美國，也不可能回去中國。去年東協在中國出口超過美國，可以觀察到中國正轉到全球南方、一帶一路，去年中國大陸對一帶一路貿易量超過中國對美國、歐盟家日本總合。可以看到大陸在轉向，但台灣對大陸減少、消失的產業，要思考下一步可以去哪裡。

在關稅戰可能重啟下，自由貿易協定（FTA）的議題也成為當前之急，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣出口這兩年以資通訊、半導體為主一支獨秀，傳產面臨很大困難，因為傳產缺乏FTA加持。

雖然外界有看法認為FTA作用不大，或是產業利用FTA比重不大，但劉大年認為，傳產出口，有些產品關稅是0，有些產品是高關稅，像成衣、工具機等，要付關稅的出口表現更差，正是因為沒有FTA，導致比重越來越低，不能「倒因為果」。「廠商不是全然依靠關稅，但廠商有個FTA，就多了武器，為什麼不要？」他說。

FTA 川普 美國

延伸閱讀

川普2.0拉開中美新冷戰 楊永明：台灣出頭容易被棋子化

印尼官員：川普回鍋後 可能加強與盟友雙邊軍事合作

G20峰會將登場領袖挑戰多 從氣候融資到川普重返白宮

川普回歸效應 字節跳動估值升至約3000億美元

相關新聞

沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

前立法院長王金平18日在廈門與大陸國台辦主任宋濤會見，王金平罕見長篇幅論述兩岸關係，除提到中華民族、中華文化外，還引述前...

川普2.0或再啟關稅戰 劉憶如：要為台灣傳產另闢戰場

川普當選提供台灣反思中美經貿關係契機，在川普可能對全球實施關稅政策下，台大財務金融系兼任教授劉憶如表示，現在台灣對美國出...

川普2.0拉開中美新冷戰 楊永明：台灣出頭容易被棋子化

對於川普2.0給台灣帶來的影響，文大社科院講座教授楊永明表示，現在中美之間新冷戰真正展開，不會如以往兩大集團的舊冷戰，台...

珠海航展落幕／頂流文創被瘋搶 半真槍1套2萬元…3天賣光

珠海航展閉幕，除了眾多「大國重器」吸引目光，文創商品買氣也十分火爆。一款2萬元（人民幣，約2781美元）的半真槍商品限量...

歐盟稱中俄在新疆合作生產無人機 北京：無事實依據

據外媒報導，歐盟稱已掌握確鑿證據，顯示新疆正為俄羅斯軍方生產軍用無人機，並已就此要求北京做出解釋。大陸外交部18日回應稱...

習赴G20籲「全球南方」團結 引經據典擘畫亞太合作藍圖

中國國家主席習近平當地時間17日下午抵達巴西里約熱內盧，出席20國集團（G20）領導人峰會並對巴西進行國事訪問。習近平在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。