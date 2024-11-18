川普2.0或再啟關稅戰 劉憶如：要為台灣傳產另闢戰場

川普當選提供台灣反思中美經貿關係契機，在川普可能對全球實施關稅政策下，台大財務金融系兼任教授劉憶如表示，現在台灣對美國出口高是很大的警訊，特別是傳產會受到很大影響，建議要另闢戰場因應。

北威論壇18日以「川普2.0國際政經新局勢」為題，邀請國內專家學者討論川普當選後的政經形勢。

劉憶如指出，過往台灣對大陸含香港佔比高被批評被詬病，但現在反值得警惕，下降速度太快，其實影響傳產速度很大。她引述數據指出，2021年台灣對中出口占比42%，對美占比14%，2023年對中出口占比降到35%，對美出口占比升到17%，今年前十個月對中出口占比31.5%，對美國出口占比24%，對美出口快要追上對中出口。

劉憶如稱，對中出口下降是好事，但對美國增加太快，尤其現在美國要對全球課關稅，台灣如何因應？特別對美國都是出口高科技，在資通訊外的傳產業出口多為負成長。「萎縮的內容沒有找到地方去，後續要怎麼辦？加上未來有美國關稅，要怎麼辦？」

劉憶如進一步提出擔憂，這時候要考慮另闢戰場，特別其他產業要另闢戰場，不在美國，也不可能回去中國。去年東協在中國出口超過美國，可以觀察到中國正轉到全球南方、一帶一路，去年中國大陸對一帶一路貿易量超過中國對美國、歐盟家日本總合。可以看到大陸在轉向，但台灣對大陸減少、消失的產業，要思考下一步可以去哪裡。

在關稅戰可能重啟下，自由貿易協定（FTA）的議題也成為當前之急，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣出口這兩年以資通訊、半導體為主一支獨秀，傳產面臨很大困難，因為傳產缺乏FTA加持。

雖然外界有看法認為FTA作用不大，或是產業利用FTA比重不大，但劉大年認為，傳產出口，有些產品關稅是0，有些產品是高關稅，像成衣、工具機等，要付關稅的出口表現更差，正是因為沒有FTA，導致比重越來越低，不能「倒因為果」。「廠商不是全然依靠關稅，但廠商有個FTA，就多了武器，為什麼不要？」他說。