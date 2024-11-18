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川普2.0拉開中美新冷戰 楊永明：台灣出頭容易被棋子化

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
文大社科院講座教授楊永明表示，現在中美之間新冷戰真正展開，不會如以往兩大集團的舊冷戰，台灣位處第一島鏈的衝突熱區，民進黨台獨議程必須「謹慎再謹慎」。記者黃雅慧／攝影
文大社科院講座教授楊永明表示，現在中美之間新冷戰真正展開，不會如以往兩大集團的舊冷戰，台灣位處第一島鏈的衝突熱區，民進黨台獨議程必須「謹慎再謹慎」。記者黃雅慧／攝影

對於川普2.0給台灣帶來的影響，文大社科院講座教授楊永明表示，現在中美之間新冷戰真正展開，不會如以往兩大集團的舊冷戰，台灣位處第一島鏈的衝突熱區，民進黨台獨議程必須「謹慎再謹慎」，如果冒出頭遭致反彈，容易被大國棋子化、交易化。

北威論壇18日以「川普2.0國際政經新局勢」為題，邀請國內專家學者討論川普當選後的政經形勢。

楊永明表示，川普不侷限兩國之間，中國也正建構金磚橋，地緣政治上第一島鏈是衝突所在，從南海、台海到韓半島等皆是，台灣必須要謹言慎行。

此外，楊永明認為，川普對民主同盟不屑一顧，不在乎意識形態與價值觀，只在乎交易、利益。因此台灣強調民主意識形態，對華府沒有太大影響力，這時候就是利益跟安全問題。「但這很難！」他表示，因為台灣在2026年與2028年會遇到選舉，「這對政治人物代表一切」。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，對於兩岸問題，川普雖然隨性發言，但大方向都會做到。要注意的是，拜習會都會提及台灣問題，中方要求美方反台獨、支持統一，而美方則以不支持台獨、一中原則回應，這代表中方都要求美國這樣做，拜登不讓步，相信川普也不會讓步。如果川普隨性發言，雖不要太當真，但要審慎處理，因為會影響市場面變動。

對於川普2.0時代的世界，楊永明認為，從川普任命內閣狀況來觀察，川普2.0難以再造美國，比較像是帝國掙扎，手段過於激烈，用人過於低劣，無法達到效果。

楊永明說，川普不喜歡戰爭但重軍事競賽，這可能導致軍事衝突升高。此外，在關稅方面，美國已經放棄作為經濟秩序主導者，不提供國際公共財，中國跟全球南方強調再開放、自由貿易體系，這過程可能快速被川普顛覆。

台獨 川普 楊永明

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