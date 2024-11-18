沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

前立法院長王金平18日在廈門與大陸國台辦主任宋濤會見，王金平罕見長篇幅論述兩岸關係，除提到中華民族、中華文化外，還引述前海協會長汪道涵的話，拋出「兩岸之道，唯和與合」，並以金廈往來變化為例，強調戰爭與和平、隔絕與交流完全在於執政者的「善用其心」。但是值得注意的是，王金平開場白全程都未講「九二共識」，反而在最後提出「兩岸共識」。

王金平與宋濤的會晤，選在廈門的海悅山莊舉行，這裡也是2019年金磚峰會時，大陸國家主席習近平下榻的地方。上一次2017年王金平與時任國台辦主任劉結一在廈門的會晤，則是在悅華酒店。

開場白時，宋濤表示，台獨與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平，要堅持九二共識，反對台獨，「我們兩岸同胞都是中國人，是一家人，弘揚中華民族優秀傳統文化，是我們兩岸同胞的共同義務，守護好中華民族的共同家園是我們兩岸同胞的共同責任，推動實現中華民族偉大復興是我們兩岸同胞的歷史使命」。

他也再次強調「搞台獨是絕路，去中國化必然失敗，島內無論什麼政黨、什麼政治團體、個人，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，與我們的交往交流就沒有障礙」。最後他提到，我們都是中國人，就更應該秉持民族大義，順應時代潮流，來共同推進兩岸關係的和平發展、國家統一。

王金平則說，我們也一再強調兩岸都是中華民族的子孫，我們也一樣共同追求台灣的和平，也希望中華民族在未來都能夠在世界上揚眉吐氣，共同創造中華民族歷史以來所未曾有的一個繁榮境界。

王金平隨後引用前海協會長汪道涵在弔唁前海基會董事長辜振甫時，曾經使用的說法指出，「兩岸之道，唯和與合」，王表示，怎麼樣共同努力讓我們能夠從各種融合能夠達到和平、從彼此間的和平的氣氛能夠追求融合等等，「我想我們一起來努力」。

王金平以金門、廈門從軍事衝突到往來密切為例，表示廈門與金門是兩岸和戰的時代縮影，而戰爭與和平、隔絕與交流「完全在於執政者的善用其心」，他並引述英國歷史學家湯恩比（Arnold J Toynbee）所言「要解決21世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法」，解釋說，唯有重新找回尊重民心的初衷，善用利他之心的力量，才能解決盤根錯節的問題。

王金平強調，過去40年來，兩岸人民的往來並未受到政治主張不同的影響，猶如穿針引線一般，在兩岸之間交織起密切的互動，無論在經濟、文化、宗教、藝術等各方面都已成為相互扶持、密不可分的合作夥伴，這種跳脫政治制約，透過溝通往來，增進相互的了解，拉近彼此的差距，建立互信互助的實質交流，「也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎」。

他指出，這麼多年來，兩岸之間時有波折起伏，但維持台海的和平穩定，始終是兩岸共同努力的目標。在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心。「但我一貫相信，同受中華文化薰陶的兩岸社會，必定能體悟以百姓的利益為優先，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，以共同的時代使命為志業」。

隨後現場媒體被清場，但據王金平方面事後發出的致詞稿，隨後王金平還強調「講信修睦，掌握歷史機遇，創造兩岸和平新局」、「台海波濤雖然洶湧，但我深信兩岸事，猶未晚」，他並以台灣俗諺「兄弟同心，黑土變黃金」喊話「讓我們共同努力促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進同胞的民族認同、文化認同」，他強調「只要善用其心，同心同德，我們就必能建立兩岸共識，共創光明未來」。