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歐盟稱中俄在新疆合作生產無人機 北京：無事實依據

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
針對歐盟指控，新疆正在為俄羅斯軍方生產軍用無人機，大陸外交部發言人林劍表示，希望不要在沒有事實依據的情況下，對中方妄加猜測、汙蔑、抹黑。（路透）
針對歐盟指控，新疆正在為俄羅斯軍方生產軍用無人機，大陸外交部發言人林劍表示，希望不要在沒有事實依據的情況下，對中方妄加猜測、汙蔑、抹黑。（路透）

據外媒報導，歐盟稱已掌握確鑿證據，顯示新疆正為俄羅斯軍方生產軍用無人機，並已就此要求北京做出解釋。大陸外交部18日回應稱，希望不要在沒有事實依據的情況下，對中方妄加猜測、汙蔑、抹黑。

大陸外交部發言人林劍18日在例行記者會上強調，中方在軍品出口方面一向採取慎重負責的態度，從未向衝突的當事方提供致命性武器，始終依法依規嚴格地管控軍用及軍民兩用無人機。希望有關國家和人士不要在沒有事實依據的情況下，對中方妄加猜測、汙蔑、抹黑。

此前有報導指出，一名歐盟高級官員說，「據我們從情報來源收到的報告，中國大陸境內有這樣一家工廠，正在生產運往俄羅斯並在烏克蘭戰爭中使用的無人機，但我們掌握的信息僅限於此。」多名不願具名的歐盟外交官稱，相關證據「確鑿」「可信」和「令人信服」，北京方面需要為此承擔嚴重後果。

不過，上述歐盟高級官員也強調，在決定採取行動之前，仍有三件事必須確認，包括查證中國工廠為俄羅斯生產無人機這項情報的基本信息，無人機是否已經出庫，以及中國當局對此事的知曉程度。

香港南華早報17日引述外交消息人士的說法報導，歐盟握有決定性證據，能證明新疆正在為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，並就此事要求北京回應，且不排除對中國實施制裁。

歐盟成員國外交部長18日將在布魯塞爾舉行的會議上討論這項情報。若情報屬實，中國此舉將被視為是大幅提升對俄軍支持，其中一些國家呼籲採取嚴厲反制措施。

俄羅斯 北京 歐盟

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