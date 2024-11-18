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習近平抵已達巴西 將出席G20峰會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
當地時間17日下午，大陸國家主席習近平已乘專機抵達里約熱內盧。（法新社）
當地時間17日下午，大陸國家主席習近平已乘專機抵達里約熱內盧。（法新社）

據新華社報導，當地時間17日下午，大陸國家主席習近平乘專機抵達里約熱內盧。應巴西總統盧拉邀請，習近平將出席二十國集團（G20）領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。

習近平指出，今年是中國與巴西隆重慶祝建交50周年，他期待同盧拉就進一步提升中巴關係、加強兩國發展戰略對接及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。習近平稱，相信這次訪問將進一步增進兩國戰略互信，深化雙方各領域交流合作，引領中巴關係開啟下一個「黃金50年」。

習近平還表示，期待出席二十國集團領導人第十九次峰會，同各方一道，共商大計，共謀發展，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動二十國集團作為國際經濟合作重要平台繼續發揮更大作用。

中國是巴西最大的出口市場，2024年前十個個月中國與巴西的貿易額年增9.9%。

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